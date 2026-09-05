UNESCO và nhiều nước hoan nghênh sáng kiến văn hóa do Việt Nam thúc đẩy

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, ngay sau khi cuộc họp toàn thể ngày 4/9 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững - một sáng kiến do Nhóm nòng cốt gồm Việt Nam, Cyprus, Italy, Lào, Qatar, Saint Kitts và Nevis thúc đẩy, lãnh đạo UNESCO và Đại sứ nhiều nước thành viên UNESCO đã hoan nghênh sự kiện quan trọng này.

Trên trang mạng xã hội X, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany hoan nghênh việc Đại Hội đồng Liên hợp quốc phát động Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036), đồng thời gửi lời cảm ơn tới Việt Nam đã thúc đẩy sáng kiến này, cũng như tới tất cả các nước đồng bảo trợ, các nước thành viên Nhóm nòng cốt và Nhóm bạn bè về Văn hóa tại Liên hợp quốc đã ủng hộ sáng kiến.

Theo Tổng Giám đốc UNESCO, trong 10 năm tới, văn hóa không chỉ được ghi nhận mà còn phải được đầu tư, bảo vệ và đặt ở trung tâm của các chính sách định hình tương lai.

Tổng Giám đốc khẳng định UNESCO sẵn sàng chủ trì việc triển khai sáng kiến này, vì văn hóa, vì phát triển bền vững và vì người dân ở mọi nơi.

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO Khondker Talha cũng đề cao việc Đại Hội đồng Liên hợp quốc phát động Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036).

Ông nhấn mạnh đây là một dấu mốc quan trọng đối với UNESCO - cơ quan chủ trì việc triển khai Thập kỷ này. Ông cũng cho rằng văn hóa là trung tâm bản sắc của chúng ta, văn hóa bằng nhiều cách xác định chúng ta là ai. Theo ông, đa dạng văn hóa là vẻ đẹp và sức mạnh của nhân loại.

Về phần mình, ông Nayef Al-Fayez, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO phụ trách Văn hóa, đã gửi thông điệp ghi hình chào mừng sự kiện. Ông nhấn mạnh việc phát động Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036) là một dấu mốc đáng nhớ.

Ông ghi nhận tầm nhìn và vai trò dẫn dắt của Việt Nam trong quá trình đưa sáng kiến trở thành một cam kết quốc tế, đồng thời đánh giá cao Việt Nam và tất cả các quốc gia thành viên đã cùng nhau ủng hộ cam kết này.

Theo ông, Thập kỷ này được khởi động vào một thời điểm có ý nghĩa, khi cộng đồng quốc tế đang nhìn xa hơn đến giai đoạn sau năm 2030 và có cơ hội đặc biệt để khẳng định vị trí chính đáng của văn hóa ở trung tâm của phát triển bền vững.

Trợ lý Tổng Giám đốc cũng khẳng định UNESCO sẵn sàng đi đầu trong sứ mệnh tập thể triển khai sáng kiến này, sẽ phối hợp với các quốc gia thành viên, hệ thống Liên hợp quốc, các đối tác, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và các bên liên quan khác để biến tham vọng của Thập kỷ thành hành động cụ thể.

Ngay sau khi Nghị quyết trên được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua, nhiều Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực nhiều nước bên cạnh UNESCO đã gửi lời chúc mừng tới Việt Nam, trong đó một số Đại sứ đã gửi thông điệp ghi hình.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Campuchia bên cạnh UNESCO Kosal Long gửi thông điệp ghi hình chúc mừng và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc khởi xướng dự thảo Nghị quyết. Campuchia, với tư cách là một trong những nước đồng bảo trợ, công nhận văn hóa là một "trụ cột chiến lược," có vai trò quan trọng trong thúc đẩy gắn kết xã hội, quyền văn hóa, đổi mới sáng tạo và khả năng chống chịu trước những thách thức đương đại.

Đại sứ Kosal Long nhấn mạnh Nghị quyết tạo ra một cơ hội đặc biệt để nhân loại phát huy văn hóa nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với những thách thức toàn cầu phức tạp và xây dựng một tương lai an toàn, thịnh vượng cho tất cả mọi người. Campuchia cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ tri thức và tăng cường quan hệ đối tác, qua đó phát huy vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững tại hai quốc gia.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Pháp bên cạnh UNESCO Ahlem Gharbi cũng đã gửi thông điệp ghi hình, trong đó bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến và cho biết Pháp rất vui mừng đồng bảo trợ Nghị quyết.

Bà nhấn mạnh đây là một chủ đề lớn, Pháp cũng như UNESCO đều có cam kết mạnh mẽ đối với chủ đề này. Đại sứ gửi lời chúc mừng tới Việt Nam và tới Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Ấn Độ bên cạnh UNESCO Vishal V. Sharm gửi thông điệp ghi hình hoan nghênh việc Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết.

Đại sứ đặc biệt đánh giá cao vai trò điều phối ngoại giao và sự dẫn dắt của Việt Nam trong quá trình thúc đẩy sáng kiến này, đưa một ý tưởng trở thành đồng thuận chung, trước hết thông qua tại UNESCO và sau đó được trình lên Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo Đại sứ, quan điểm của Việt Nam theo đó văn hóa không phải là yếu tố bổ trợ mà là nền tảng của phát triển, đồng thời là nguồn lực tạo nên bản sắc, khả năng chống chịu và đổi mới sáng tạo, đã góp phần quan trọng vào quá trình này.

Đại sứ khẳng định với thế mạnh về chiều sâu văn minh, kinh nghiệm bảo vệ di sản, phát triển nền kinh tế sáng tạo và hợp tác Nam-Nam, Ấn Độ sẽ phối hợp chặt chẽ với UNESCO và các quốc gia thành viên để đóng góp vào những kết quả thiết thực của Thập kỷ.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Bồ Đào Nha bên cạnh UNESCO Rosa Batoréu gửi thông điệp ghi hình trong đó nhấn mạnh vị trí của văn hóa trong hòa bình và phát triển, cho rằng văn hóa không đơn thuần là một yếu tố bổ trợ mà là một trong những nền tảng thiết yếu của phát triển và hòa bình.

Đại sứ cũng lưu ý tiềm năng kinh tế ngày càng lớn của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng.

Theo Đại sứ, Thập kỷ quốc tế 2027-2036 là cơ hội quan trọng để đưa văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển bền vững, song hành với các phương diện xã hội, kinh tế và môi trường, qua đó giúp văn hóa đóng vai trò tích cực trong việc định hình tương lai.

Về phần mình, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cho biết đã mong đợi từ lâu và hết sức vui mừng, xúc động vào thời khắc sáng kiến này được Đại Hội đồng Liên hợp quốc thông qua, đồng nghĩa với việc đề xuất tháng 11/2025 của Đại hội đồng UNESCO về việc phát động Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững được Liên hợp quốc ủng hộ.

Đại sứ nhấn mạnh vai trò của Việt Nam và các nước khác trong Nhóm nòng cốt tại New York trong thúc đẩy sự ủng hộ của Liên hợp quốc.

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, sáng kiến này không chỉ mở ra một chương mới cho việc thúc đẩy vai trò của văn hóa trên phạm vi toàn cầu, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình Việt Nam chủ động đóng góp, xây dựng và định hình chương trình nghị sự đa phương, vì lợi ích của Việt Nam cũng như của cộng đồng quốc tế.

Do UNESCO là tổ chức chủ trì triển khai Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cho biết trong thời gian tới, trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong nước, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris sẽ chủ động và tích cực phối hợp với UNESCO và các nước, các đối tác khác để biến cam kết thành hành động và đưa văn hóa vào những quyết sách vì hòa bình và phát triển bền vững trên thế giới./.

Việt Nam đồng chủ trì Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế vui chơi tại Liên hợp quốc Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong nâng cao nhận thức của cha mẹ và người chăm sóc trẻ em về vai trò của vui chơi; thúc đẩy giáo dục thông qua vui chơi.