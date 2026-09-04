Điện, thư chúc mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), lãnh đạo các nước Algeria, Azerbaijan, Bulgaria, Belarus, Séc, Ai Cập, Italy, Kazakhstan, Hà Lan, Slovakia, Thụy Sĩ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Ukraine đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

(1) Tổng thống Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân Abdelmadjid Tebboune đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Lãnh đạo Algeria gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị lịch sử, hợp tác và đoàn kết giữa hai nước; khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Việt Nam để tiếp tục củng cố quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, làm sâu sắc hơn khuôn khổ Đối tác chiến lược được hai nước thiết lập năm 2025, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

(2) Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Ali Asadov đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Lãnh đạo Azerbaijan khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, tin cậy và Đối tác chiến lược Việt Nam-Azerbaijan; cho rằng hai nước đang đứng trước cơ hội thuận lợi để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế-thương mại, năng lượng, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo Azerbaijan cho rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Azerbaijan của Tổng Bí thư Tô Lâm năm 2025 đã mở ra giai đoạn phát triển quan trọng trong quan hệ hai nước, đồng thời tin tưởng quan hệ hữu nghị và hợp tác sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, phù hợp với lợi ích và vì sự phồn vinh của nhân dân hai nước.

(3) Tổng thống Cộng hòa Belarus Alekandr Lukashenko đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Belarus Alexander Turchin đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) Quốc hội Igor Sergeyenko đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Trong thư, lãnh đạo Belarus khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Belarus, đánh giá cao những thành tựu và sự phát triển của Việt Nam; đồng thời ghi nhận quan hệ hợp tác song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Lãnh đạo Belarus bày tỏ tin tưởng việc triển khai các thỏa thuận đạt được sẽ đưa hợp tác hai nước lên tầm cao mới, đồng thời mong muốn thúc đẩy các dự án, sáng kiến mới trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học-kỹ thuật, nhân văn; tiếp tục phát triển đối thoại liên nghị viện và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Đường Độc Lập rực rỡ cờ, hoa chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

(4) Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Iliana Iotova đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev (Ru-men Ra-đép) đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Trong thư, lãnh đạo Bulgaria gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và nhân dân Việt Nam, chúc Việt Nam ngày càng phồn vinh; bày tỏ hài lòng trước đà phát triển tích cực của quan hệ song phương được nâng lên tầm Đối tác Chiến lược.

Lãnh đạo Bulgaria nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam - đối tác tin cậy tại Đông Nam Á, coi đây là thành tựu chung, mở ra giai đoạn chiến lược mới và nhiều cơ hội thúc đẩy, làm sâu sắc hợp tác song phương trên các lĩnh vực ưu tiên.

(5) Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Trong các bức điện, lãnh đạo Séc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; đồng thời tin tưởng và mong muốn quan hệ song phương tiếp tục được tăng cường, phát triển và làm sâu sắc hơn trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược được hai bên thiết lập.

(6) Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Tổng thống gửi lời chúc mừng chân thành tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; khẳng định trân trọng sâu sắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Ai Cập, đồng thời mong muốn tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác cùng quan tâm, củng cố quan hệ song phương vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

(7) Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Tổng thống Italy khẳng định quan hệ Việt Nam-Italy trong hơn nửa thế kỷ qua được xây dựng trên nền tảng hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trên các lĩnh vực cùng quan tâm; đồng thời bày tỏ tin tưởng đà phát triển tích cực này sẽ tiếp tục được phát huy, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và đóng góp vào một trật tự quốc tế hòa bình, ổn định, thịnh vượng.

(8) Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Trong thư, Tổng thống cho rằng ngày Quốc khánh Việt Nam là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đoàn kết, ý chí sáng tạo, kiên định của Việt Nam đối với sự phát triển bền vững và sự phồn vinh; chúc Việt Nam đạt được nhiều thành công trong triển khai chính sách phát triển; đồng thời khẳng định mong muốn phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Kazakhstan-Việt Nam.

(9) Nhà vua Hà Lan Willem-Alexander đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Trong điện, Nhà vua gửi lời chúc mừng và những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tốt đẹp nhất tới người dân Việt Nam.

Các pano khổ lớn in khẩu hiệu chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9 được đặt trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

(10) Tổng thống Cộng hòa Slovakia Peter Pellegrini đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Slovakia Richard Rasi đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Lãnh đạo Slovakia đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội và vai trò tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác, chủ nghĩa đa phương, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững, sự ổn định của khu vực và toàn cầu; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược giữa hai nước, đồng thời mong muốn tiếp tục mở rộng, tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm, vì lợi ích của hai quốc gia và nhân dân hai nước.

(11) Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmalin đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm. Tổng thống Guy Parmalin khẳng định hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam, vốn được xây dựng trên nền tảng cam kết chung vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng; đồng thời đánh giá việc hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Việt Nam là bước tiến quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai bên, thể hiện quyết tâm chung trong việc xây dựng quan hệ đối tác hướng tới một tương lai bền vững và có khả năng chống chịu cao.

(12) Tổng thống Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất Mohamed Bin Zayed Al Nahya; Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE và Toàn quyền Dubai Mohammed Bin Rashid Al Maktoum và Phó Tổng thống, Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống UAE Mansour Bin Zayed Al Nahyan đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng UAE và Toàn quyền Dubai Mohammed Bin Rashid Al Maktoum và Phó Tổng thống, Phó Thủ tướng, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống UAE Mansour Bin Zayed Al Nahyan đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Trong điện, lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất gửi lời chúc mừng chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo Việt Nam, chúc lãnh đạo Việt Nam dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đồng thời chúc Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển và thịnh vượng.

(13) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Sergii Koretskyi đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

Trong thư, lãnh đạo Ukraine ghi nhận những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong phát triển kinh tế bền vững, củng cố vị thế quốc gia và nâng cao vai trò trên trường quốc tế; đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng của Ukraine tại Đông Nam Á; đồng thời bày tỏ tin tưởng sự phát triển năng động của Việt Nam sẽ mở ra những cơ hội mới để tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là thương mại và kinh tế, trên cơ sở những diễn biến tích cực trong thương mại song phương và tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao, Cộng đồng quốc gia ở nước ngoài và các vấn đề châu Phi nước Cộng hòa Dân chủ và Nhân dân Algeria Ahmed ATTAF; Bộ trưởng Ngoại giao Azerbaijan Jeyhun Bayramov; Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov; Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Bhutan Dina Nath Dhungyel; Bộ trưởng Ngoại giao Bulgaria Velislava Petrovna; Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Séc Petr Macinka, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Ermek Kosherbayev; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Thượng nghị sỹ Mohammad Ishaq Dar; Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia và các vấn đề châu Âu Juraj Blanár; Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha; Bộ trưởng Ngoại giao và Ngoại thương Venezuela Félix Plasencia González đã gửi thư, điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Hoài Trung./.

Lãnh đạo nhiều nước gửi Điện, thư chúc mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Lãnh đạo nhiều nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan,Malaysia, New Zealand, Australia, Canada, Brunei Darussalam, Myanmar cùng Liên hợp quốc đã có điện và thư chúc mừng.