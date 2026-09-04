Ngày 4/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland lần thứ 6 đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Ngài Vernon Coaker, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Tại Đối thoại, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Anh thời gian qua được triển khai đúng hướng, phù hợp với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2017 và các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, đạt nhiều kết quả tích cực.

Hợp tác được triển khai trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn và duy trì các cơ chế hợp tác; giáo dục, đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; an ninh mạng; công nghiệp quốc phòng; phòng, chống mua bán người; hợp tác quân, binh chủng; nghiên cứu khoa học; quân y; tìm kiếm, cứu nạn...

Trong đó, giáo dục, đào tạo, đặc biệt là đào tạo ngôn ngữ, tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước. Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng Anh hằng năm hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng tiếng Anh, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo về chỉ huy tham mưu, an ninh, an toàn hàng hải và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Quang cảnh đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Anh lần thứ 6. (Ảnh: BQP)

Hai bên thống nhất thời gian tới tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng; nghiên cứu ký kết, cập nhật các văn bản hợp tác; tăng cường hợp tác đào tạo; thúc đẩy hợp tác gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, quân, binh chủng, an ninh mạng, phòng, chống mua bán người, quân y, tìm kiếm, cứu nạn và các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, thế mạnh của mỗi bên.

Về hợp tác đào tạo, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân Anh sang Việt Nam học tiếng Việt và tham gia Khóa quan chức quốc phòng quốc tế tại Việt Nam; đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng Anh tiếp tục hỗ trợ các khóa đào tạo tiếng Anh cho cán bộ Việt Nam.

Ngài Vernon Coaker khẳng định ý nghĩa quan trọng của Đối thoại lần này đối với hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, hàng hải, thủy đạc, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và những lĩnh vực tiềm năng khác.

Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh cho biết Vương quốc Anh sẽ nỗ lực thúc đẩy, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai đầy đủ các kết quả đạt được tại Đối thoại lần này.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Anh sang thăm Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra từ ngày 10-13/12/2026 tại Hà Nội. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Anh tham gia trưng bày sản phẩm, giới thiệu công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Triển lãm.

Cảm ơn lời mời, Ngài Vernon Coaker cho biết sẽ cử đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Anh tham dự Triển lãm.

Hai trưởng đoàn đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland lần thứ 6. (Ảnh: BQP)

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời mong muốn sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực và hiệu quả.

Kết thúc Đối thoại, hai trưởng đoàn đã ký Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland lần thứ 6./.

Thúc đẩy hợp tác chiến lược nông nghiệp và môi trường Việt Nam-Vương quốc Anh Chuyến làm việc tại Anh từ ngày 27-29/8 của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã đạt nhiều kết quả, tạo khuôn khổ hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường Việt-Anh.