Cả nước rộn ràng trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027

Sáng 5/9, cả nước tưng bừng trong ngày lễ khai giảng năm học mới 2026-2027. Ngay từ sáng sớm, trên khắp các ngả đường, các em học sinh đã rộn ràng trong bộ đồng phục, tay cầm cờ hoa, hào hứng đến trường để bắt đầu năm học mới.

Đây là năm học thứ hai liên tiếp lễ khai giảng được tổ chức đồng thời, thống nhất trên phạm vi cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (Lào Cai) tới các tỉnh, thành phố.

Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong sáng mùa Thu, hàng chục triệu học sinh, sinh viên cùng hát vang bài Tiến quân ca, hàng chục nghìn trường học cùng rộn vang tiếng trống trường, bắt đầu một năm học mới đặc biệt: năm học toàn ngành quyết tâm thực hiện chuyển biến thực sự về chất lượng dạy và học, đưa Nghị quyết 71 vào từng lớp học, từng nhà trường.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Mường Khương (Lào Cai). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Điểm nhấn trong lễ khai giảng chung toàn quốc năm nay là lễ cắt băng khánh thành hơn 100 trường học nội trú vùng biên, đánh dấu một năm học đặc biệt của thầy và trò xã biên giới khi lần đầu tiên được dạy và học trong một ngôi trường khang trang, hiện đại. Đây là các trường triển khai giai đoạn 1 theo Thông báo số 81 của Bộ Chính trị về xây dựng 248 trường nội trú tại 248 xã biên giới đất liền.

Những ngôi trường mơ ước sẽ giúp cho thầy và trò vùng biên có điều kiện học tập tốt hơn, nâng cao chất lượng đào tạo, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương, phát triển dân trí, kinh tế, xã hội vùng biên. Những ngôi trường như những “cột mốc mềm” nơi vùng phên dậu quốc gia.

Hiện 121 trường giai đoạn 2 đang được xây dựng khẩn trương với mục tiêu về đích chậm nhất ngày 30/8/2027 để kịp thời phục vụ năm học mới 2027-2028.

Trong thư gửi ngành giáo dục trong ngày khai trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: “Năm học 2026-2027 phải tạo chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Mỗi nhà trường cần là nơi người học được tôn trọng, lắng nghe, khuyến khích tự học, rèn luyện kỹ năng, nơi tài năng được phát hiện, nâng đỡ và các cháu có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường.”

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục cả nước tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra, đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhắn nhủ đến các em học sinh: “Thế giới đang đổi thay từng ngày. Điều đã học có thể nhanh chóng trở nên cũ, nhưng tinh thần ham học, bản lĩnh, khả năng sáng tạo, lòng trung thực và nghị lực vươn lên sẽ luôn có giá trị. Tôi mong các cháu nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ học tập, làm chủ công nghệ, biết đứng dậy sau thất bại và đem tài năng của mình phụng sự Nhân dân, đất nước.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong mỗi thầy cô giáo tiếp tục trao truyền cho học sinh niềm say mê học hỏi, sự tự tin và khát vọng cống hiến; mong các phụ huynh nhìn nhận quá trình trưởng thành của học sinh không chỉ qua điểm số mà còn ở phẩm chất, thái độ sống và tinh thần học tập.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai giảng từ điểm cầu chính Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt.

Điều đó đòi hỏi ngành giáo dục phải chuyển mạnh từ tư duy "dạy những gì mình có" sang "dạy những gì người học và đất nước cần"; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Với tinh thần đó, năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục. Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn ngành giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành.

Đổi mới cũng là thông điệp được các hiệu trưởng gửi gắm đến học sinh, phụ huynh trong ngày khai trường.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu thực hiện nghi thức đánh trống khai trường. (Ảnh: NTCC)

Trong bài diễn văn khai giảng năm học mới, cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu nhấn mạnh năm học 2026-2027 có chủ đề chính “Từ tư duy đến hành động”. Tại lễ khai giảng, nhà trường chính thức phát động các hoạt động giáo dục toàn diện của năm học để các em học sinh có thể thỏa sức phát huy hết khả năng của cá nhân, ai mạnh mặt nào, phát huy mặt đó, từ thể chất đến học thuật, văn hóa văn nghệ đến các hoạt động ngoại khóa.

Nhà trường cũng khẳng định bắt đầu từ hôm nay, thầy cô sẽ họp ít hơn, học hỏi nhiều hơn, quản trị bằng dữ liệu đồng thời phát động phụ huynh đồng hành cùng nhà trường khuyến khích học sinh vận động, đọc sách, cho phép con được thất bại an toàn; học sinh chủ động từ những việc nhỏ và tự tin thể hiện bản lĩnh.

Tại Trường Trung học cơ sở Hoàng Mai, Hiệu trưởng Chu Thị Xuân Hường cho hay năm học mới, trường hướng đến cá thể hóa từng học sinh để quan tâm, hỗ trợ học sinh phát triển tốt nhất, đặc biệt là phát huy tinh thần chủ động, khám phá và giải quyết vấn đề, phát triển năng lực tự học của các em. Trường cũng đã có kế hoạch đẩy mạnh giáo dục STEM, đặc biệt là triển khai mạnh việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn hân hoan chào đón năm học mới ở ngôi trường mới. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sam Mứn, tỉnh Điện Biên, thầy Nguyễn Trọng Sơn cũng hào hứng chia sẻ về các kế hoạch giáo dục mới khi đây sẽ làm năm đầu tiên thầy và trò được học ở ngôi trường mới khang trang, hiện đại.

Theo đó, trường sẽ thành lập trung tâm chuyển đổi số để thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong dạy và học, sẽ tổ chức các hoạt động giáo dục thông qua trải nghiệm thực tế cho học sinh qua việc giao đất trồng rau, sẽ phát triển các câu lạc bộ trên nhiều lĩnh vực…

Một năm học mới đã bắt đầu với rất nhiều kế hoạch giáo dục mới, nhiều hy vọng mới và khát vọng về xây dựng thế hệ con người Việt Nam mới phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.

Gieo mầm xanh từ những ngôi trường mới Tọa đàm “Mầm xanh - Trường mới” mang đến một góc nhìn sinh động, trực quan và đầy cảm xúc về ngày khai giảng năm học mới 2026-2027 trên cả nước; đặc biệt tại những địa bàn khó khăn, biên giới.