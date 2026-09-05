Trường Mầm non 19/5 TP. Hồ Chí Minh rực rỡ sắc màu khai giảng

Hòa trong không khí tưng bừng của "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", sáng nay, Trường Mầm non 19/5 Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới. Ngôi trường mang tên ngày sinh của Bác, với bề dày 45 năm xây dựng và phát triển, tràn ngập tiếng cười trong veo và sự háo hức của những thiên thần nhỏ.

Ngay từ sớm, sân trường đã rực rỡ sắc màu của cờ hoa, của những bộ trang phục mới và nụ cười hồn nhiên của các bé. Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ năm nay là màn hình LED lớn được dựng giữa sân trường, bên cạnh những chiếc dù xanh che mát được bố trí dọc lối đi. Đây là sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường để các bé có thể thoải mái theo dõi và hòa mình vào không khí chung của buổi lễ.

Lễ khai giảng được nhà trường chuẩn bị chu đáo từ ghế ngồi, dù che nắng để phụ huynh và các bé có điều kiện tốt nhất khi tham dự.

Bà Mai Yến Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Với thời lượng một tiếng rưỡi của lễ khai giảng, chúng tôi hiểu rằng các bé mẫu giáo khó có thể ngồi yên một chỗ. Vì vậy, nhà trường sẽ linh hoạt. Nếu các bé có nhu cầu khác hoặc nhóm nhỏ hơn, các con sẽ quay trở lại lớp, tiếp tục xem trực tiếp trên tivi và tham gia các hoạt động tại lớp”. Sự linh hoạt và tận tâm ấy đã thể hiện rõ nét triết lý “lấy trẻ làm trung tâm” mà nhà trường theo đuổi suốt 45 năm qua.

Anh Thanh Tùng, phụ huynh có con học lớp Chồi 3 chia sẻ: “Tôi ấn tượng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà trường, từ không gian đến chương trình. Ngày khai giảng hôm nay thực sự là một ngày hội đúng nghĩa”.

Nét vui tươi của bạn nhỏ khi được tham gia các hoạt động trong ngày khai giảng.

Ngày hội khai giảng càng thêm ý nghĩa khi nó diễn ra ngay sau khi Trường Mầm non 19/5 Thành phố vừa đón nhận những tin vui trong năm học mới: Cờ truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển, bằng công nhận Trường mầm non đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đây là những thành tích cao quý, ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể sư phạm nhà trường trong suốt hành trình đầy tự hào.

Trường Mầm non 19/5 Thành phố đón nhận Cờ truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển.

Trường Mầm non 19/5 Thành phố, tiền thân là Nhà trẻ thực hành 19/5 từ năm 1980 , đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và đổi tên. Từ năm 2015 đến nay, mái trường mang tên gọi chính thức như hiện tại và luôn giữ vững vị thế là một trong những cơ sở giáo dục mầm non tiêu biểu của thành phố. Với cơ sở vật chất khang trang và đội ngũ 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên tận tâm, trường đang nuôi dạy 370 trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi trong 16 lớp học. Nhà trường cũng vinh dự là một trong 15 trường mầm non của Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm Chương trình giáo dục mầm non mới, góp phần khẳng định vị thế tiên phong trong ngành học.

Buổi lễ khai giảng năm nay các bé còn được xem trên màn hình Led những lễ khai giảng ở nhiều đầu cầu trên cả nước, xem trình diễn văn nghệ.

Buổi lễ khép lại trong niềm hân hoan của các con và sự tin tưởng của các bậc phụ huynh. Một năm học mới đã bắt đầu với biết bao hy vọng và ước mơ. Với bề dày truyền thống và những thành tích đã đạt được./.

Các bé háo hức tham gia Lễ khai giảng tại sân trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nét hồn nhiên của bạn nhỏ trong Ngày khai giảng của trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trường Mầm non 19/5 Thành phố sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc, là mái nhà hạnh phúc thứ hai, nơi ươm mầm cho những ước mơ bay cao, bay xa của những thiên thần nhỏ. Phụ huynh và các bé háo hức tham gia Lễ khai giảng tại sân trường với màn hình LED và những chiếc dù che mát.

Trường chuẩn bị các chú hề tặng quà và bóng bay, tạo không gian vui vẻ thoải mái cho phụ huynh và các bạn nhỏ.(Ảnh: PV/Vietnam+)