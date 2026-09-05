Lễ Khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền

Năm học mới bắt đầu với lễ khai giảng và khánh thành hơn 100 trường nội trú tại các xã biên giới, thúc đẩy giáo dục, an ninh và phát triển kinh tế.

Năm học 2026-2027 là năm học có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu những đổi mới thực chất trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cùng với tiếng trống khai trường vang lên trên khắp mọi miền đất nước, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra tại những địa bàn biên giới.

Hơn 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã được khánh thành, đón các em học sinh bước vào năm học 2026-2027. Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở vùng biên giới, cải thiện điều kiện học tập cho con em đồng bào, góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên cương của Tổ quốc./.

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