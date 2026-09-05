Nâng bước những mầm xanh nơi biên cương đất nước

Trong không khí cả nước khai giảng năm học mới 2026-2027, ngày 5/9, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trên hai tuyến biên giới của tỉnh đã đồng hành với thầy, trò nơi phên dậu Tổ quốc.

Với tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, những người lính mang “quân hàm xanh” đang lặng thầm góp phần chăm lo, tiếp sức cho học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, vững bước đến trường.

Năm học 2026-2027, khu vực biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị có 4 trường liên cấp nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng ngay dịp khai giảng.

Để góp phần bảo đảm tiến độ hoàn thành các công trình, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã huy động 150 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia với hơn 750 ngày công xây dựng.

Trên 500 lượt cán bộ, chiến sỹ cũng được huy động phối hợp cùng các nhà trường dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp trước ngày khai trường.

Bám sát địa bàn, lực lượng vận động quần chúng các đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với cán bộ, giáo viên và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh đến trường; kịp thời nắm bắt, hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ bỏ học, góp phần duy trì sĩ số, đảm bảo học sinh trong độ tuổi đến trường, đúng lớp và đúng đối tượng, nhất là tại các địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, trong ngày khai giảng năm học mới, 5 đoàn công tác của lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng đại diện chỉ huy 30 đơn vị trên hai tuyến biên giới đất liền và biển đã trực tiếp đến dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại các trường học trên địa bàn biên giới và đặc khu Cồn Cỏ. Qua đó, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ đối với sự nghiệp giáo dục, chăm lo cho thế hệ trẻ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ trao quà tiếp sức đến trường cho học sinh vùng biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và các đơn vị đã trao tặng 5 máy in cho các trường học; tặng quà cho 197 học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng.” Tổng trị giá quà tặng dịp này là hơn 390 triệu đồng.

Để tiếp sức cho các em vùng biên vững bước hơn trong năm học mới, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã tích cực kết nối, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao 200 phần quà bằng tiền mặt (500.000 đồng/phần quà), 150 xe đạp, 100 máy tính, 2 sổ tiết kiệm cùng nhiều sách vở, quần áo và trang thiết bị học tập tặng học sinh khu vực biên giới. Tổng giá trị các phần quà khoảng 3 tỷ đồng.

Những việc làm thiết thực trong ngày khai trường tiếp tục thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự gắn bó của người lính Biên phòng với nhân dân, góp phần sẻ chia khó khăn, chắp cánh ước mơ và tạo thêm động lực để học sinh nơi biên giới nỗ lực học tập, vươn lên trong năm học mới./.

Khai giảng năm học mới 2026-2027: Náo nức niềm vui từ miền xuôi đến miền ngược Sáng 5/9, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã trực tiếp có mặt tại các địa phương dự lễ khai giảng năm học 2026-2027, động viên thầy cô giáo và học sinh, sinh viên nhân ngày khai trường.