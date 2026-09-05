Quảng Ngãi: Lễ khai giảng đặc biệt ở lớp học tình thương

Khi nhiều sân trường trên địa bàn tỉnh rộn ràng tiếng trống khai giảng, tại Lớp học tình thương, điểm dạy học sinh khuyết tật miễn phí ở xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, ngày hội đến trường diễn ra theo một cách rất riêng.

Từ sáng sớm, phụ huynh đưa con đến lớp. Có em được cha mẹ dìu từng bước, có em tự tin bước vào khu vực tổ chức buổi lễ. Những người thầy, người cô đã chờ sẵn, ân cần đón từng học trò bằng những lời hỏi han thân tình.

Không sân trường rộng, không đồng phục, không đông học sinh, không tiếng trống vang lên nhưng lễ khai giảng nơi đây vẫn mang đầy đủ sự trang trọng và niềm háo hức của ngày đầu năm học. Với các em, được trở lại lớp, gặp bạn bè, thầy cô đã là một niềm vui đặc biệt.

“Con rất vui vì được gặp lại bạn bè, thầy cô quen thuộc. Con hứa sẽ thật chăm ngoan,” em Nguyễn Duy Bình chia sẻ.

Đối với học sinh khuyết tật, con đường đến với con chữ thường cần nhiều thời gian và sự kiên trì hơn. Vì vậy, ở lớp học này, việc dạy và học không đặt nặng những yêu cầu giống một lớp học thông thường mà được điều chỉnh phù hợp với khả năng của từng em.

Từ nhận biết mặt chữ, con số đến những kỹ năng trong sinh hoạt hằng ngày, mỗi nội dung đều hướng tới mục tiêu giúp học sinh có thêm khả năng tự phục vụ, giao tiếp và thích nghi với cuộc sống.

Thầy cô, người thân dìu các em khuyết tật vào dự lễ khai giảng. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Thầy Trần Đình Vương, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Tịnh Thọ chia sẻ, điều các thầy cô mong muốn nhất là duy trì lớp học ổn định, lâu dài, giúp các em được học tập phù hợp với khả năng, có kiến thức cơ bản và từng bước hòa nhập với môi trường xung quanh.

Những nỗ lực ấy đã mang lại kết quả đáng ghi nhận. Từ lớp học, 8 học sinh đã tìm được việc làm; trong đó, có 2 em đang làm việc tại các công ty. Với nhiều gia đình, đây là dấu mốc quan trọng minh chứng cho việc con em mình đã có thể từng bước tự lập, làm người có ích bằng khả năng của bản thân.

Theo thầy Vương, nhiều phụ huynh từng bày tỏ rằng, nếu không có lớp học và sự tận tình chỉ dạy của các thầy cô, con em họ sẽ rất khó có cơ hội rèn luyện và tìm được hướng đi phù hợp sau này. Vì thế, mỗi học sinh trưởng thành, có thể tự làm một công việc để nuôi sống bản thân, đều là niềm vui lớn đối với những người đã đồng hành cùng các em.

Lần đầu tiên lễ khai giảng được tổ chức bài bản và quy mô hơn những năm trước. Cô Nguyễn Thị Bích cho biết, dù điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế so với các trường học thông thường, việc tổ chức một ngày khai giảng đúng nghĩa giúp các em cảm nhận rõ hơn không khí của năm học mới, có thêm niềm vui và động lực để tiếp tục đến lớp.

Điều đáng quý là lớp học ngày càng có điều kiện ổn định hơn. Từ chỗ phải mượn tạm không gian để dạy học, điểm dạy học sinh khuyết tật miễn phí tại xã Tịnh Phong hiện có phòng học khang trang với diện tích gần 50m2.

Tặng quà cho học sinh khuyết tật. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Năm học này, 7 học sinh cũ tiếp tục trở lại lớp; các thầy cô cũng đang vận động, tiếp nhận thêm những học sinh có nhu cầu học tập.

Buổi lễ rồi cũng khép lại. Những phụ huynh đưa con trở về nhà; các thầy cô ở lại, tiếp tục chuẩn bị cho những tiết học mới. Không khí rộn ràng của ngày khai giảng dần lắng xuống, nhưng hành trình của lớp học thì vẫn tiếp tục.

Ở nơi đây, thành quả của một năm học không nhất thiết được tính bằng điểm số hay những thành tích nổi bật. Đó có thể là việc một em nhớ thêm được một chữ cái, nhận biết được một con số, tự thực hiện một việc nhỏ trong sinh hoạt hoặc mạnh dạn hơn khi giao tiếp với mọi người.

Mỗi bước tiến như vậy đều đáng quý, bởi phía sau là sự cố gắng của chính các em cùng sự kiên trì, yêu thương của gia đình và những cựu giáo chức.

Và có lẽ, ý nghĩa của lễ khai giảng đặc biệt này không chỉ gói gọn ở việc trao cho những học sinh khuyết tật một ngày đến trường, mà còn gửi gắm thông điệp các em vẫn có một lớp học để trở về, có người đồng hành và có cơ hội từng bước viết nên hành trình riêng của mình./.

Quảng Ninh: Lễ khai giảng đặc biệt của 4 thầy trò nơi đầu sóng đảo Trần Dù không có sân trường rộng lớn hay tiếng trống rộn rã của những ngôi trường đông đúc ở đất liền, lễ khai giảng giữa biển trời đảo Trần vẫn diễn ra trang trọng, ấm áp và đầy đủ nghi thức.