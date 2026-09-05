Món quà đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong ngày khai trường

Trong lễ khai giảng sáng nay, 5/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có món quà đặc biệt gửi đến học sinh của các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mỗi trường 20 quả bóng.

Tại điểm cầu chính của lễ khai giảng - Trường Trung học phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trực tiếp trao bóng cho các em học sinh.

Tại các điểm cầu khánh thành trường nội trú biên giới khác trên cả nước, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo địa phương cũng đã đại diện trao tặng món quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho các em học sinh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao các món quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng và 40 quả bóng cho học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an đã trao món quà cho các em học sinh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các em học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu. (Ảnh: Vietnam+)

Cô Nguyễn Thị Minh Thuý, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu chia sẻ: “Đây không chỉ là một lẵng hoa, không chỉ là những trái bóng. Đó là niềm tin của người đứng đầu đất nước gửi vào thế hệ trẻ: một dân tộc muốn vươn mình trước hết phải có những công dân khỏe mạnh, đoàn kết, biết chơi đẹp và biết chơi cùng nhau.”

Món quà đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng là lời nhắc nhở cho từng nhà trường và toàn ngành giáo dục về mục tiêu giáo dục toàn diện đã được Bộ Chính trị nêu rõ trong Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là khi năm học 2026-2027 được xác định là năm học đưa Nghị quyết vào thực tiễn, tạo những chuyển biến thực sự về chất lượng đào tạo.

Nhận món quà đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu cho biết Câu lạc bộ Bóng đá Nguyễn Siêu sẽ ra mắt ngay trong tháng 9. (Ảnh: Vietnam+)

Cụ thể, tại Nghị quyết 71, nhiệm vụ, giải pháp thứ 3 được Bộ Chính trị nêu rõ: “Tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới”, trong đó có yêu cầu về nâng cao thể chất người Việt Nam.

Trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” ngày 25/3/2025 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống, giáo dục và y tế cho Nhân dân. Tuy nhiên, khi xét đến thể chất, sức khỏe tổng thể và chiều cao trung bình của thanh niên, vẫn tồn tại một khoảng cách rõ rệt so với các nước trong khu vực và các nước phát triển trên thế giới.”

Tổng Bí thư khẳng định: “Trí tuệ thôi là chưa đủ. Thể chất khỏe mạnh và bản lĩnh vững vàng cũng là điều kiện không thể thiếu để thế hệ trẻ có thể thích nghi và phát triển trong môi trường toàn cầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Một thế hệ thanh niên khỏe mạnh về thể chất sẽ đảm bảo nguồn lực lao động chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Do đó, giáo dục thể chất cần được chú trọng hơn nữa, kết hợp với việc xây dựng hệ thống y tế cộng đồng và cơ sở vật chất thể thao hiện đại nhằm cải thiện sức khỏe tổng thể và nâng cao tầm vóc người Việt Nam.”

Ngay sau khi nhận quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương đã ra sân bóng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Định hướng phát triển con người mới hướng tới năm 2045, Tổng Bí thư yêu cầu: “Song song với giáo dục trí tuệ là chiến lược nâng cao sức khỏe và thể chất của người Việt. Cần khuyến khích phát triển thể thao học đường một cách bài bản và hiệu quả nhằm nâng cao tầm vóc người Việt Nam.”

Những trái bóng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hôm nay là lời nhắc nhở, là sự gửi gắm tới các em học sinh, các nhà trường về việc nâng cao hiệu quả giáo dục môn Giáo dục thể chất – môn học trong hàng chục năm qua thường được coi là môn phụ, chưa được xếp đúng vị trí, vai trò trong giáo dục nhà trường.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết trước sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhà trường sẽ có những hành động cụ thể, những trái bóng sẽ không nằm trong phòng truyền thống mà Câu lạc bộ Bóng đá Nguyễn Siêu sẽ ra mắt trong tháng 9; giải bóng đá học sinh toàn trường sẽ được tổ chức hằng năm./.

Cả nước rộn ràng trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 Sáng nay, 5/9, hàng chục triệu học sinh, sinh viên các cán bộ, giáo viên ngành giáo dục đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng, năm học mới 2026-2027 chính thức bắt đầu.

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