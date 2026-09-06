Chuyến thăm khẳng định Việt Nam coi trọng, mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài./.
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