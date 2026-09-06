Chính trị

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.

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Chuyến thăm khẳng định Việt Nam coi trọng, mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài./.

(TTXVN/Vietnam+)
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Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

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