Đại sứ Bezdetko: Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cột mốc quan trọng

Theo Thông cáo Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 7-12/9.

Nhân dịp này, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về các nội dung liên quan đến chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga và quan hệ hợp tác song phương:

- Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đối với việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước?

Đại sứ Gennady Bezdetko: Hiện nay, quan hệ Liên bang Nga-Việt Nam phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực và phương diện dựa trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau được vun đắp trong nhiều năm.

Đối thoại chính trị thường xuyên, thực chất ở các cấp, đặc biệt là cấp cao đã góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Các cuộc đối thoại trên tinh thần xây dựng và tin cậy giúp hai nước có quan điểm tương đồng trong các chương trình nghị sự quốc tế và song phương.

Trong năm nay, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã hai lần thăm Nga. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thăm Moskva với tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Một số đoàn đại biểu cấp cao của Nga do lãnh đạo các cơ quan nghị viện, các địa phương, các bộ và cơ quan liên bang, cơ sở khoa học và giáo dục, hiệp hội công thương dẫn đầu đã đến thăm Việt Nam.

Các chuyến thăm đã tạo thêm động lực hợp tác trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ và xã hội.Đại diện hai nước tích cực tiếp xúc bên lề các sự kiện đa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg; Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông tại Vladivostok.

Tôi tin tưởng rằng điều này góp phần thiết lập đối thoại hữu ích và hiệu quả giữa các quan chức cũng như cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Chúng tôi coi chuyến thăm Liên bang Nga sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam.

Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ thảo luận thực chất toàn bộ các vấn đề trong chương trình nghị sự song phương, thống nhất những hướng hợp tác mới trong dài hạn và đưa ra các quyết định cụ thể nhằm tiếp tục củng cố vững chắc quan hệ hai nước.

- Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống và mang tính chiến lược như năng lượng, dầu khí, quốc phòng-an ninh, theo Đại sứ, hai bên cần tập trung khai thác những động lực tăng trưởng mới nào để tạo bước đột phá tương xứng với tiềm năng của hai nước?

Đại sứ Gennady Bezdetko: Việt Nam là một quốc gia phát triển năng động, có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào và là một trong những trung tâm sản xuất, logistics của Đông Nam Á.

Liên bang Nga có công nghệ hiện đại, năng lực trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, tri thức khoa học và tài nguyên thiên nhiên. Những yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ hợp tác cùng có lợi trong dài hạn.

Tổ hợp nhiên liệu-năng lượng theo truyền thống vẫn là một trong những lĩnh vực ưu tiên của hợp tác Nga-Việt Nam.

Liên doanh Vietsovpetro hoạt động trên thềm lục địa Việt Nam từ năm 1981 là một minh chứng cho quan hệ hợp tác hiệu quả.

Từ năm 2008, liên doanh “đối ứng” Rusvietpetro bắt đầu hoạt động tại Khu tự trị Nenets. Năm ngoái, hai bên đã ký Hiệp định liên Chính phủ về mở rộng khu vực hoạt động thăm dò địa chất và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Liên bang Nga, hướng đến mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp.

Hai nước đang nghiên cứu khả năng cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga cho Việt Nam và xây dựng hạ tầng sản xuất cần thiết với sự tham gia của Công ty cổ phần đại chúng NOVATEK.

Những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực liên quan mới cũng đang mở ra, trong đó có năng lượng carbon thấp và các nguồn năng lượng tái tạo.

Tháng 3 năm nay, hai bên đã ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam với sự tham gia của Tập đoàn Nhà nước Rosatom.

Hiệp định đặt nền tảng pháp lý cho việc triển khai dự án quy mô lớn này. Hai bên đã hoàn tất các thủ tục trong nước để văn kiện có hiệu lực và đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị.

Chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn cho hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực chế tạo máy, công nghiệp chế biến, giao thông vận tải, đóng tàu, nông nghiệp, công nghiệp thủy sản và công nghệ số. Chúng tôi sẵn sàng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lương thực-thực phẩm.

Hợp tác trong các lĩnh vực dược phẩm, y tế và du lịch có triển vọng tốt đẹp. Theo số liệu mới nhất, Việt Nam trở thành một trong ba điểm đến du lịch được người Nga yêu thích nhất.

Số lượng công dân Nga đến Việt Nam đang tiến gần mốc 1 triệu người. Số lượng các chuyến bay thẳng gia tăng và việc mở rộng mạng đường bay khiến lượng khách du lịch tăng cao. Trong năm 2025, hai nước đã khai trương 31 chuyến bay trên 15 đường bay mới.

Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Quan hệ hợp tác giữa địa phương hai nước đóng góp lớn vào việc thúc đẩy mối quan hệ song phương nói chung. Các thành phố Moskva, Saint Petersburg, Kazan và Yekaterinburg đang tích cực thúc đẩy giao lưu nhiều mặt với các thành phố và tỉnh của Việt Nam.

Hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có bề dày lịch sử và truyền thống lâu năm. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhiệt đới hỗn hợp Nga-Việt sẽ kỷ niệm 40 năm thành lập vào tháng 3/2027.

Hai bên đang tiến hành nhiều nghiên cứu đa dạng, trong đó có nghiên cứu biển, sinh thái, biến đổi khí hậu, y học, khoa học vật liệu, đào tạo nhân lực và các lĩnh vực khác.

Các nghiên cứu khoa học ứng dụng về công nghệ sinh học, phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho các loại cây trồng ngày càng có ý nghĩa cấp thiết.

Trong nhiều thập niên, Trung tâm Nhiệt đới đã triển khai các dự án và chương trình nghiên cứu chung phục vụ lợi ích của hai nước, là công cụ hợp tác độc đáo trong lĩnh vực chuyên ngành và trong quá trình tạo ra tri thức khoa học.

Hướng hợp tác này mang tính ưu tiên. Không phải ngẫu nhiên năm 2026 được tuyên bố là “Năm hợp tác Nga-Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và giáo dục.” Điều này tạo cơ hội thuận lợi để mở rộng trao đổi học thuật và hình thành các mối liên kết công nghệ dài hạn.

Chúng tôi đặc biệt chú trọng thúc đẩy hợp tác trong các ngành công nghệ cao, nhất là trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền của hai bên đang hợp tác trong việc xây dựng các “thành phố thông minh,” cung cấp dịch vụ công theo hệ thống “một cửa,” bảo đảm an toàn cơ sở dữ liệu, cũng như áp dụng các giải pháp số trong giao thông vận tải và khu vực công nghiệp.

Trí tuệ nhân tạo và an ninh thông tin thuộc nhóm những lĩnh vực hợp tác được ưu tiên. Trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, việc tập hợp tiềm lực và trao đổi kinh nghiệm tiên tiến trong các ngành chiến lược là yêu cầu cấp thiết.

Chúng tôi coi trọng hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Mối quan hệ hợp tác này bao quát nhiều lĩnh vực, trong đó có y học, dược phẩm, sản xuất vật liệu mới và nông nghiệp. Nga sở hữu một trong những tiềm lực khoa học-công nghệ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực này.

Chúng tôi đặc biệt chú trọng hợp tác xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam. Hai bên đang tiếp tục làm việc về dự án này.

Tháng 11/2025, đơn vị chuyên trách của Tập đoàn Nhà nước Rosatom đã cung cấp lô nhiên liệu tiếp theo cho Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt, đủ để sử dụng trong nhiều năm tới.

Một số hoạt động khác đã được vạch ra trong Lộ trình phát triển công nghệ nguyên tử đến năm 2030 do Rosatom và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp triển khai.

- Hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân luôn là nền tảng vững chắc trong quan hệ song phương. Trong bối cảnh hiện nay, hai nước có những chương trình hay sáng kiến cụ thể nào nhằm thúc đẩy kết nối giữa thế hệ trẻ và tăng cường trao đổi văn hóa song phương?

Đại sứ Gennady Bezdetko: Con người có lẽ là “nguồn lực” đáng tin cậy và bền vững nhất của hai nước chúng ta. Nhiều công dân Việt Nam được đào tạo tại Liên Xô và Nga đã trở thành những nhà hoạt động chính trị, nhà khoa học, kỹ sư, nhà quản lý, chuyên gia có trình độ cao và doanh nhân nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước mình.

Cần gìn giữ những truyền thống tốt đẹp này, đồng thời điều chỉnh hợp tác giáo dục phù hợp với điều kiện hiện nay và nhu cầu của hai bên. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ những người bạn Việt Nam đào tạo chuyên gia có trình độ trong khuôn khổ ngân sách do Chính phủ Liên bang Nga cấp.

Xin nhắc lại rằng khoản ngân sách này dành cho 1.000 suất học bổng mỗi năm. Trong khuôn khổ quan hệ gần gũi truyền thống trên lĩnh vực nhân văn, chúng tôi đang nỗ lực phổ biến tiếng Nga và tiếng Việt. Đây là tiền đề quan trọng để gìn giữ truyền thống hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước trong dài hạn.

Chúng tôi hướng tới phát triển các chương trình giáo dục và khoa học chung, triển khai hệ thống văn bằng kép và các dự án trao đổi học thuật.

Một ví dụ nổi bật về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và khoa học là Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Nga và Việt Nam lần thứ ba, được tổ chức ngày 22/5/2026 tại Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội.

Diễn đàn trở thành nơi thảo luận các vấn đề hợp tác thời sự nhằm tập hợp nỗ lực của những trường phái khoa học hàng đầu của Nga và Việt Nam. Chúng ta đã tổ chức các cuộc gặp trong khuôn khổ Liên minh các trường đại học kỹ thuật Nga-Việt, quy tụ các trường đại học hàng đầu trong các lĩnh vực, hướng tới gia tăng số lượng sinh viên chuyên ngành kỹ thuật. Hiện có hơn 500 thỏa thuận hợp tác đang được triển khai.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời mời thanh niên Việt Nam tham gia các chương trình giáo dục chung, các kỳ thi Olympic quốc tế và các cuộc thi do Nga tổ chức, mở ra triển vọng theo học bậc đại học tại những cơ sở giáo dục đại học tốt nhất nước Nga.

Nếu chúng ta kết hợp nguồn lực con người được “tích lũy” qua nhiều thập niên với chiến lược đổi mới sáng tạo mới và các thành tựu của tiến bộ công nghệ, hợp tác giáo dục sẽ trở thành động lực thúc đẩy các dự án khoa học, công nghệ và kinh tế quy mô lớn giữa Nga và Việt Nam.

Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa đang phát triển vững chắc và từng bước đi vào chiều sâu. Nền nghệ thuật Việt Nam giàu bản sắc được công chúng Nga yêu mến.

Mùa Hè năm 2025, hàng nghìn người dân Moskva và du khách đến thăm thủ đô đã có dịp thưởng thức các điệu múa dân tộc, âm nhạc và võ thuật truyền thống của đất nước Việt Nam tươi đẹp tại Lễ hội Văn hóa Việt Nam mang chủ đề "Việt Nam - Sắc màu từ miền nhiệt đới."

Sự kiện càng có ý nghĩa đặc biệt với sự tham dự trực tiếp tại lễ khai mạc của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm.

Tháng 7 năm nay, Nhà hát Múa rối nước Thăng Long của Hà Nội đã trao tặng Bảo tàng Phương Đông tại Moskva những con rối gỗ độc đáo từng được sử dụng trong các vở diễn. Những hiện vật này sẽ được bổ sung vào khu trưng bày thường xuyên của bảo tàng dành riêng cho Việt Nam.

Các đoàn nghệ thuật sân khấu và âm nhạc của Nga thường xuyên biểu diễn tại Việt Nam. Một sự kiện quan trọng trong năm 2026 là Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra triển lãm trang phục dân gian và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ Bảo tàng V.D. Polenov, chương trình biểu diễn của một đoàn nghệ thuật dân gian đến từ Siberia cùng nhiều hoạt động hấp dẫn khác.

Tôi tin tưởng rằng công chúng Việt Nam đang háo hức chờ đón chuyến lưu diễn mới của Nhà hát Bale Hàn lâm Boris Eifman Saint Petersburg nổi tiếng thế giới, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.

Nhìn chung, chúng tôi có những kế hoạch lớn cho năm tới và các kế hoạch này sẽ được công bố trong chuyến thăm sắp tới. Dự kiến, những đoàn nghệ thuật xuất sắc và các nghệ sĩ danh tiếng của Nga sẽ biểu diễn trên những sân khấu lớn của Việt Nam.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra các kênh hợp tác mới Chuyến thăm là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.