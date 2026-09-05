Tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam với Hàn Quốc, Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả

Trước thềm chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn báo chí:

- Xin Thứ trưởng cho biết về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Triển khai chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 của Lãnh đạo chủ chốt và theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9/2026.

Đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các định hướng, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao với hai đối tác.

Chuyến thăm khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần đầu tiên thăm chính thức hai nước trên cương vị Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương và thể hiện vai trò quan trọng của kênh nghị viện trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ.

Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Hàn Quốc sau 5 năm, là dịp để hai bên tiếp tục cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động và mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ chiến lược, năng lượng tái tạo, phù hợp với tiềm năng và định hướng phát triển của hai nước.

Đối với Mông Cổ, đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 23 năm kể từ năm 2003 và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong nhiều lĩnh vực còn nhiều dư địa như kinh tế, thương mại, năng lượng tái tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, tại các chuyến thăm, lãnh đạo ta và các đối tác cũng sẽ có các trao đổi nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cơ quan lập pháp hai bên, các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ và các cơ quan trực thuộc Quốc hội hai nước; phối hợp thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai tốt các thỏa thuận đã ký; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

- Xin Thứ trưởng đánh giá về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc và Việt Nam-Mông Cổ thời gian qua và kỳ vọng của Thứ trưởng về chuyến thăm chính thức lần này.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Hàn Quốc và Mông Cổ đều là những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Á. Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam với hai nước có nền tảng chính trị vững chắc và tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Đối với Hàn Quốc, có thể nói quan hệ hai nước đang trong thời điểm tốt đẹp nhất. Hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện từ năm 2022 và tin cậy chính trị không ngừng củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2025, và gần đây nhất là chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc sang thăm cấp Nhà nước Việt Nam vào tháng 4 năm 2026.

Hàn Quốc là đối tác thương mại, đầu tư, lao động, du lịch hàng đầu của Việt Nam. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Hàn Quốc diễn ra sôi động với nhiều đoàn giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ trẻ, nghị sỹ nữ đã thăm viếng lẫn nhau.

Trên cơ sở đó, chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy những động lực mới từ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như các lĩnh vực về công nghệ chiến lược.

Chúng tôi cũng tin tưởng chuyến thăm sẽ phát huy vai trò đặc biệt của ngoại giao nghị viện trong hợp tác tổng thể giữa hai nước. Qua đó, khẳng định ngoại giao nghị viện cấp cao không chỉ là tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác, mà còn là kênh thúc đẩy, đôn đốc triển khai các thỏa thuận về hợp tác; chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, kinh nghiệm về quản trị đất nước; thúc đẩy những cam kết chính trị thành hiệu quả hợp tác thực chất, có lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đây cũng là dịp để hai người đứng đầu của hai Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ, trao đổi về các nội dung phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các diễn đàn đa phương, góp phần giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế về hòa bình, an ninh, các vấn đề toàn cầu, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối với Mông Cổ, đây là một đối tác, bạn bè truyền thống và có quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Quan hệ hai nước đang ở trong thời điểm rất tốt đẹp, với bước đột phá quan trọng thông qua chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2024, nâng cấp quan hệ Việt Nam-Mông Cổ lên Đối tác toàn diện.

Hợp tác về kinh tế và các lĩnh vực khác còn nhiều cơ hội phát triển, song chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp. Do đó, chúng tôi rất kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tạo một xung lực mới, thực chất hơn trong mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ, cả trong hợp tác nghị viện song phương và đa phương, cũng như tạo những động lực mới cho sự phát triển và tương lai của hai nước.

Trước hết, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực tương xứng với hợp tác chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Hai bên còn có rất nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực về khai khoáng, giáo dục-đào tạo, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, và đặc biệt một lĩnh vực hợp tác mới đang nổi lên là hợp tác về phát triển năng lượng tái tạo tại Mông Cổ.

Thứ hai, chuyến thăm cũng sẽ tăng cường việc trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm quản trị đất nước cũng như tham gia vào việc đôn đốc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ, nhanh chóng chuyển hóa các thỏa thuận cấp cao đã ký kết giữa hai nước thành những dự án, những chương trình, những kết quả và những lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân giữa hai nước.

Thứ ba, chuyến thăm sẽ mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các diễn đàn nghị viện đa phương ở khu vực và quốc tế, góp phần vào các vấn đề chung của khu vực và cộng đồng quốc tế như phát triển bền vững, chống sa mạc hóa, ứng phó với biến đổi khí hậu, các vấn đề về hòa bình và an ninh, bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh tác động những mặt trái của công nghệ, cũng như các vấn đề an ninh phi truyền thống khác.

Tôi tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Hàn Quốc và Mông Cổ lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc và Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.

Hướng tới sự thịnh vượng chung bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.