Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh đến chào từ biệt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammad Lutfor Rahman đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman đến chào từ biệt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman đến chào từ biệt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman đến chào từ biệt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman đến chào từ biệt. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Bangladesh #NQ59-bt #NQ06-bt
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