Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Bangladesh đến chào từ biệt

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Bangladesh
Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được vun đắp trên nền tảng những tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mohammad Lutfor Rahman đến chào từ biệt, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Những trái bóng đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến nhiều trường học trên cả nước trong ngày khai trường như lời nhắc nhở về chú trọng phát triển giáo dục toàn diện trong năm học mới.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa, phát biểu chúc mừng hai đồng chí đảng viên Sa Đình Bình và Nguyễn Văn Tân.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga là bước ngoặt thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga trong nhiều lĩnh vực.
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Hàn Quốc và Mông Cổ thúc đẩy hợp tác toàn diện, hiệu quả và lâu dài giữa các nước.
Chiều 5/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing thăm chính thức Việt Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký quyết định buộc thôi việc ông Hoàng Trung do vi phạm đạo đức, quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.
Quân khu 4 cử 30 cán bộ thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 sang tỉnh Khammuane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar, mong muốn một đất nước Myanmar hòa bình, ổn định và phát triển.
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Điện Biên cần tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng tăng trưởng; nâng nhanh giá trị tuyệt đối nền kinh tế.
Trưa 5/9/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing thăm chính thức Việt Nam.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Chuyến thăm là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Myanmar thăm chính thức Việt Nam.
Sáng 5/9/2026, tại Hà Nội, sau Lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing.
Sáng 5/9/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Sáng 5/9, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã dự lễ khai giảng tại một số địa phương, động viên thầy cô giáo và học sinh, sinh viên bước vào năm học mới với tinh thần phấn khởi.
Các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam và Nga đã trở thành tín hiệu mạnh mẽ, khơi dậy tình cảm, tinh thần hữu nghị của người dân và thế hệ trẻ hai nước.
Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.
Trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động, Pháp mong muốn đồng hành với các mục tiêu phát triển của Việt Nam và khẳng định vai trò một đối tác tin cậy để hai nước cùng thúc đẩy hợp tác.
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững” do Việt Nam đề xuất, đánh dấu vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển bền vững.
Theo Thủ tướng, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm học 2025-2026, ngành Giáo dục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp và quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Sáng 05/9/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh.
Nhân dịp khai giảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư động viên, nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên.
Sáng 5/9/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn ở phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.
Đại sứ Lào tại Pháp đã đến chúc mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Phát biểu giới thiệu Nghị quyết, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh văn hóa tạo nên bản sắc, kết nối cộng đồng, khơi nguồn sáng tạo và đổi mới, đồng thời đóng góp vào sinh kế và phát triển bền vững.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), lãnh đạo nhiều nước đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Trong những tháng còn lại của năm, các bộ, ngành và địa phương phải vừa thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, vừa phải thực hiện tốt kiểm soát lạm phát, qua đó ổn định kinh tế vĩ mô.