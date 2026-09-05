Điện Biên cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng tăng trưởng

Ngày 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Điện Biên cần tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng tăng trưởng; không chỉ hướng đến nâng thứ hạng mà phải nâng nhanh giá trị tuyệt đối của nền kinh tế.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, tỉnh cần chuyển mạnh mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biên mậu. Cùng với đó, phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, tạo sức hấp dẫn để giữ chân du khách lâu hơn.

Đối với mục tiêu tăng trưởng năm 2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Điện Biên rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý III và IV theo từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ những chỉ tiêu còn khó khăn, nguyên nhân và giải pháp thực hiện, đồng thời cá thể hóa trách nhiệm đến từng cơ quan, đơn vị và cá nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Công tác giải ngân vốn đầu tư công cần tiếp tục được đẩy mạnh, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm. Nếu các dự án của Điện Biên bảo đảm hiệu quả và giải ngân tốt, Trung ương sẽ xem xét điều chuyển nguồn vốn từ những địa phương giải ngân chậm hoặc hiệu quả đầu tư thấp để bổ sung cho tỉnh.

Đối với những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài của địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, sẽ thúc đẩy sớm các cơ chế, chính sách phục vụ triển khai Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang; đề nghị các bộ, ngành phối hợp xử lý, ban hành sớm những nội dung đã đủ điều kiện.

Trong lĩnh vực năng lượng, tỉnh cần triển khai đồng bộ quy hoạch nguồn điện và hệ thống truyền tải, nghiên cứu các hình thức đầu tư phù hợp để tránh tình trạng có các dự án nhà máy điện nhưng thiếu hạ tầng truyền tải.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển phải gắn với nâng cao chất lượng quản trị và đời sống nhân dân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ lưu ý Điện Biên cần quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã, các xã biên giới; bảo đảm năng lực thực thi khi phân cấp, phân quyền và tăng cường hỗ trợ chuyên môn từ cấp tỉnh cho cơ sở.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hạn; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, y tế, giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh và các nhóm yếu thế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý tỉnh chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, tăng cường kiểm tra, cảnh báo và nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai của người dân.

Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Điện Biên phát triển nhanh và bền vững, song địa phương cần phát huy cao nhất tinh thần chủ động, quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết, 8 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,67%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.440 tỷ đồng, bằng 94,47% dự toán Trung ương giao. Tỉnh phấn đấu tăng trưởng quý III đạt 11,67%, quý IV đạt 14,22%, qua đó hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 11,02%.

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện với 23 dự án được chấp thuận đầu tư, tổng vốn trên 52.200 tỷ đồng; trong đó lần đầu tiên Điện Biên thu hút 3 dự án FDI với tổng vốn hơn 14.000 tỷ đồng. Đến ngày 20/8, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt gần 2.743 tỷ đồng, bằng 58,74% kế hoạch, cao hơn 8,8 điểm phần trăm so với mức bình quân cả nước. Du lịch tiếp tục tăng trưởng với hơn 1,1 triệu lượt khách, tổng thu đạt trên 2.050 tỷ đồng.

Thời gian tới, Điện Biên tiếp tục đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, các công trình trọng điểm và dự án ngoài ngân sách; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế cửa khẩu và phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến. Tỉnh xác định việc hoàn thiện thủ tục, khởi công Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 trong tháng 11/2026 là nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Tại buổi làm việc, tỉnh đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách, trước hết là áp dụng cơ chế đặc thù để đẩy nhanh Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang; xem xét bổ sung cảng cạn tại Điện Biên, tạo điều kiện phát triển trung tâm logistics và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Trong lĩnh vực năng lượng, Điện Biên đề nghị sớm cập nhật, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đầu tư đồng bộ hệ thống truyền tải và nghiên cứu cơ chế phát triển hạ tầng lưới điện theo hình thức đối tác công tư. Tỉnh cũng đề nghị được nghiên cứu thành lập Khu thương mại xuyên biên giới Việt Nam - Lào gắn với Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, thúc đẩy khai trương Cửa khẩu song phương A Pa Chải - Long Phú với Trung Quốc; đồng thời hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư có năng lực vào các lĩnh vực khu công nghiệp, tín chỉ carbon, khai thác và chế biến sâu khoáng sản.

Trước đó, sáng 5/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự lễ khai giảng năm học mới và khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Phó Thủ tướng cũng dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia A1./.

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