Công nghệ không gian vũ trụ: Hướng hợp tác chiến lược mới giữa Việt Nam-Pháp

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Pháp và dự hội nghị Thượng đỉnh không gian vũ trụ tại Paris, Pháp từ ngày 10-12/09.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhận định rằng chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động, tranh thủ, nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.

Quan hệ Việt Nam-Pháp: Bắc nhịp cầu EU-ASEAN

Có thể nói quan hệ Việt Nam-Pháp đang ở một trong những giai đoạn phát triển năng động và có chiều sâu nhất từ trước đến nay. Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 10/2024 đã phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và tầm nhìn chung về một khuôn khổ hợp tác lâu dài, toàn diện và thực chất hơn.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: BNG)

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, quan hệ Việt Nam-Pháp đang phát triển tích cực, toàn diện, trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Do đó, chuyến thăm lần này tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp; đồng thời, góp phần đưa hai nước trở thành những đầu cầu chiến lược của nhau tại hai khu vực EU và ASEAN.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, qua đó thu hút thêm các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước, góp phần tạo thêm động lực để đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Chuyến thăm sẽ là dịp quan trọng để hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, xác định tầm nhìn dài hạn và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện bằng các chương trình, dự án và kết quả cụ thể, trong đó trước mắt là triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động 2026-2028, đồng thời tạo chuyển biến mạnh hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước.

Qua đây, hai bên mở ra những định hướng quan trọng trong các lĩnh vực chiến lược và phát triển bền vững như năng lượng mới, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, giao thông-hạ tầng, quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo; đồng thời tạo ra xung lực mới cho các lĩnh vực truyền thống như văn hóa, y tế, tư pháp, nông nghiệp và hợp tác địa phương.

Mở ra cơ hội hợp tác quốc tế ở lĩnh vực

hàng không vũ trụ

Trong bối cảnh chuyến thăm diễn ra cùng với việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, có thể nói công nghệ và công nghiệp không gian cũng sẽ được kỳ vọng trở thành một hướng hợp tác chiến lược mới giữa Việt Nam-Pháp; đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam tham gia từ sớm vào quá trình định hình các quy tắc, chuẩn mực và cơ chế quản trị toàn cầu đối với các lĩnh vực mới nổi của không gian vũ trụ như các hệ thống giám sát không gian, dữ liệu, quản lý tần số, giao thông không gian... cũng như mở ra tiếp xúc, hợp tác thực chất đối với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của trí thức Việt Nam tại Pháp trong phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam” ngày 31/1/2026. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, trên bình diện đa phương, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris thể hiện tầm nhìn phát triển và tinh thần chủ động hội nhập của Việt Nam, triển khai ở cấp cao nhất các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về đối ngoại, hội nhập quốc tế và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện Việt Nam tham gia định hình các khuôn khổ hợp tác quốc tế trong một lĩnh vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược đối với chúng ta.

Công nghệ không gian hiện gắn trực tiếp với kinh tế số, viễn thông, quan sát Trái đất, quản lý tài nguyên, dự báo và phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh cũng như nhiều lĩnh vực thiết yếu khác.

Việc tham dự Hội nghị là dịp quan trọng để Việt Nam đóng góp tiếng nói vào định hình quản trị không gian vũ trụ theo hướng vì hòa bình, an toàn, bền vững, công bằng, vì lợi ích chung của nhân loại; qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong xử lý các vấn đề toàn cầu.

“Chúng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức tới Pháp và dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đạt được toàn diện những kết quả cụ thể, thực chất và có giá trị lâu dài; tạo thêm động lực mạnh mẽ, đột phá để chuyển từ các khuôn khổ và cam kết đã được xác lập sang giai đoạn triển khai sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, qua đó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới,” Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh./.

Ngày 26/5/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân xem trưng bày ảnh về những dấu mốc tiêu biểu trong quan hệ giữa hai nước, do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)