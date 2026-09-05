Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở ra các kênh hợp tác mới

Chuyến thăm là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga từ ngày 7-9/9.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến công tác.

Kết nối hợp tác về khoa học-công nghệ

- Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Nga phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, xin Thứ trưởng cho biết mục đích, ý nghĩa nổi bật của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa hết sức quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương nhằm triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời huy động, tranh thủ nguồn lực quốc tế cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin ngày 29/9/2025. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991, nhất là diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển năng động và đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm lần này khẳng định sự nhất quán, kế thừa và coi trọng cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Chuyến thăm cũng là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam, đồng thời tranh thủ những nguồn lực phù hợp về năng lượng, khoa học-công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển hạ tầng, triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị để phục vụ phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất hai nước trao đổi sâu rộng về những vấn đề chiến lược, xác lập tầm nhìn dài hạn và tạo dấu mốc mới, xung lực chính trị mới nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Mở ra hướng hợp tác chiến lược mới

- Xin Thứ trưởng cho biết chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ đạt được những định hướng quan trọng nào đối với quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga?

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng: Dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện được xây dựng và vun đắp hơn 75 năm qua, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ củng cố hơn nữa nền tảng tin cậy chính trị và tăng cường vai trò của Ngoại giao Nguyên thủ thông qua việc duy trì thường xuyên tiếp xúc giữa lãnh đạo cao nhất hai nước; nâng cao hiệu quả hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và Ủy ban hợp tác liên Nghị viện...

Ngày 17/06/2026, tại Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến Lễ công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của Hãng hàng không Vietjet, gồm: Đà Nẵng-Moskva, Nha Trang-Kazan và Nha Trang-Novosibirsk. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đây là cơ hội tạo chuyển biến đột phá trong các trụ cột hợp tác truyền thống, trước hết là dầu khí, năng lượng, trong đó có điện hạt nhân; đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng phát triển hạ tầng trở thành động lực mới; mở ra kết nối hàng không, hàng hải, đường sắt và thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tham gia các dự án đầu tư tại thị trường của nhau. Bên cạnh đó, hai bên sẽ tạo gắn kết hơn nữa trong hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Có thể nói, hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ sinh học, y sinh, dược phẩm, chế tạo máy, giao thông thông minh và nghiên cứu cơ bản.

Trong việc củng cố nền tảng xã hội và nhân văn của quan hệ song phương, hai nước sẽ thúc đẩy giảng dạy tiếng Việt và tiếng Nga; trao đổi sinh viên, giảng viên, nghệ sỹ trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, vận động viên thể thao thành tích cao; tăng cường hợp tác điện ảnh, du lịch và giữa các địa phương; đặc biệt, phát huy vai trò của các hội hữu nghị, cựu sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Quan hệ chính trị tin cậy không ngừng được tăng cường, trao đổi đoàn, tiếp xúc, đối thoại các cấp, đặc biệt cấp cao, diễn ra thường xuyên. Thương mại song phương đang lấy lại đà tăng trưởng tích cực, kim ngạch năm 2025 đạt 4,77 tỷ USD, 7 tháng đầu năm nay đạt 3,24 tỷ USD. Hợp tác năng lượng, dầu khí được mở rộng. Hợp tác du lịch phục hồi mạnh mẽ, phát triển vượt bậc trong 2 năm trở lại đây. Lượng khách du lịch Nga vào Việt Nam năm 2025 đạt trên 690.000 lượt; 7 tháng đầu năm 2026 đã đạt trên 863.000 lượt khách, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái và cao gấp hơn hai lần so với trước đại dịch. Khách du lịch Việt Nam đến Nga cũng tăng mạnh, 6 tháng đầu năm nay tăng 21,4%. Hợp tác văn hóa có bước đột phá với Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Đỏ tháng 7/2025 thu hút hơn 1 triệu khách Nga và quốc tế tham quan. Hợp tác giáo dục đào tạo có nhiều kết quả thực chất, nhiều thanh niên Việt Nam đã lựa chọn Liên bang Nga là điểm đến du học ưa thích.

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu Tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, Đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu.