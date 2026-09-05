Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Sơn La

Chiều 5/9, Đảng bộ tỉnh Sơn La tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 2/9).

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La; lãnh đạo tỉnh Sơn La; các đồng chí được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm tuổi Đảng, tặng hoa, phát biểu chúc mừng hai đồng chí đảng viên Sa Đình Bình và Nguyễn Văn Tân - hai đảng viên lão thành, cán bộ tiền khởi nghĩa của Đảng bộ tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và lòng trung thành của người đảng viên đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Mỗi mốc Huy hiệu không chỉ ghi dấu thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng, còn là sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, đối với tỉnh Sơn La, yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh càng có ý nghĩa quan trọng khi địa phương bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Để thực hiện mục tiêu phát triển xanh, nhanh, bền vững, trở thành trung tâm của vùng Tây Bắc, Sơn La cần hướng mạnh công tác xây dựng Đảng về cơ sở, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

Tỉnh cần chú trọng xây dựng nguồn cán bộ tại chỗ, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; quan tâm đào tạo, bố trí cán bộ cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Mỗi cán bộ phải sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, nắm chắc thực tiễn, thực sự là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, người có công với cách mạng và đảng viên cao tuổi.

Phó Chủ tịch nước mong rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối những giá trị tốt đẹp, biến niềm tự hào thành trách nhiệm, động lực phấn đầu và cống hiến cho quê hương, đất nước nước; tin tưởng với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm cho biết, những năm qua, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đối với các đảng viên trang trọng, chu đáo và đúng quy định.

Tỉnh xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị, dịp để cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc đối với thế hệ cán bộ, đảng viên tiền bối - những người đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy đoàn kết, làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công.

Tỉnh quyết tâm xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với đồng bào và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Sa Đình Bình (sinh năm 1922, quê quán xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ; vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1948), là cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ tổ 3, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Đồng chí tham gia Đội du kích Chiến khu Hiền Luông từ trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, trước khi nghỉ hưu là Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1930, quê quán xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1948), là cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ tổ 1, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

Đồng chí tham gia Việt Minh, hoạt động cách mạng từ khi mới 15 tuổi, trước khi nghỉ hưu là Phó Trưởng Ban Hợp tác kinh tế, văn hóa với Lào, kiêm Ngoại vụ tỉnh Sơn La, Bí thư Đảng ủy cơ quan.

Hai đồng chí đã sớm giác ngộ, đi theo cách mạng, được rèn luyện, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều lĩnh vực và cương vị công tác khác nhau./.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành tại Vĩnh Long Đồng chí Đoàn Minh Huấn chúc 2 đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và tinh thần gương mẫu, đóng góp cho địa phương, nhất là trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

​

​