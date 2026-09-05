Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 4/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Quyết định nêu rõ: Thi hành kỷ luật bằng hình thức: Buộc thôi việc đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật Đảng.

Thời điểm thi hành kỷ luật kể từ ngày Quyết định số 276-QĐNS/TW ngày 31/7/2026 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Trước đó, ngày 28/7/2026, Ban Bí thư đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ban Bí thư nhận thấy Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ông Hoàng Trung cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hoàng Trung./.

Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Trần Quý Kiên, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Gái.