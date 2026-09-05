Lễ xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện hy sinh tại Lào

Ngày 5/9, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, mùa khô 2026-2027.

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã công bố quyết định của Quân khu 4 về việc cử 30 cán bộ thuộc Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) sang tỉnh Khammuane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027. Thời gian thực hiện từ ngày 5/9/2026 đến ngày 31/7/2027.

Theo kế hoạch, Đội có nhiệm vụ khảo sát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Chỉ tiêu mùa khô 2026-2027 là tìm kiếm, quy tập 50 hài cốt liệt sỹ.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chủ động kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; chuẩn bị đầy đủ hậu cần, phương tiện, vật tư, tài chính và các điều kiện cần thiết. Đến nay, công tác chuẩn bị của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 đã hoàn tất, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 phát huy cao nhất phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ,” quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Trương Viết Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Theo Đại tá Trương Viết Hải, nhiệm vụ mùa khô 2026-2027 được triển khai trong điều kiện còn nhiều khó khăn khi địa bàn tìm kiếm rộng, địa hình rừng núi hiểm trở; thông tin về liệt sỹ, vị trí phần mộ qua nhiều năm có thể bị mai một, biến đổi. Thời gian thực hiện nhiệm vụ năm nay kéo dài hơn các đợt trước gần 3 tháng, trong khi chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập cao hơn những năm trước.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Đại tá Trương Viết Hải đề nghị Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 phát huy cao nhất phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ,” nêu cao tinh thần “tận tâm, tận lực, tận nghĩa, tận tình;” chủ động khắc phục khó khăn, kiên trì bám địa bàn, bám dân, sâu sát cơ sở.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cần nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, bản đồ và thông tin nhân chứng; tổ chức tìm kiếm khoa học, chặt chẽ, thận trọng.

Đồng thời, Đội tìm kiếm phải coi trọng công tác dân vận, tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Khammuane trong thu thập, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm, quy tập; chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam và pháp luật nước bạn Lào; bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe, an toàn cho cán bộ, chiến sỹ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trao quà của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh động viên tinh thần Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 lên đường thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: TTXVN phát)

Dịp này, cán bộ, chiến sỹ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ số 1 cũng đã tiếp nhận tình cảm và những phần quà ý nghĩa của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng sở, ngành liên quan. Qua đó góp phần tiếp động lực, động viên tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trước ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sỹ trở về với đất mẹ không chỉ là nhiệm vụ quân sự, còn là hành trình tri ân, góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội các liệt sỹ; tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào./.

Đội K53 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia Đội K53 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm, quy tập từ 20 hài cốt liệt sỹ trở lên; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm.