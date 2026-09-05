Điện, thư chúc mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam

(1) Tổng thống Cộng hòa Albania Bajram Begaj đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(2) Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

(3) Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud, Hoàng Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud đã gửi điện, thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(4) Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(5) Tổng thống Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(6) Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Bhutan Tshering Tobgay đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

(7) Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Karol Nawrocki đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

(8) Tổng thống Cộng hòa Ghana John Dramani Mahama đã gửi điện, thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(9) Thái tử Vương quốc Hashemite Jordan Al Hussein Bin Abdullah II đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(10) Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

(11) Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana gửi thư mừng đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

(12) Tổng thống Cộng hòa Malta Myriam Spiteri Debono đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(13) Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Mauritania Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(14) Tổng thống Cộng hòa Naeoro David W.R. Adeang đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(15) Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Asif Ali Zardari đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(16) Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) Mahmoud Abbas đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Phó Tổng thống Nhà nước Palestine Hussein Al-Sheikh đã gửi thư mừng đến Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân.

(17) Tổng thống Cộng hòa Panama José Rául Mulino Quintero gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(18) Nhà vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf đã gửi điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(19) Đồng chí Alexander Eniline, Đồng Chủ tịch Đảng Lao động Thụy Sĩ đã gửi điện mừng đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

(20) Tổng thống Cộng hòa Tajikistan Emomali Rahmon đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(21) Tổng thống Cộng hòa Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(22) Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đã gửi thư mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, Thủ tướng Uzbekistan Abdulla Aripov đã gửi thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.

(23) Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo đã gửi thư mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

(24) Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã gửi thư mừng tới Nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Hashemite Jordan Ayman Safadi; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia Maka Botchorishvili; Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Gideon Saar; Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Nhà nước Palestine Varsen Aghabekian Shahin; Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez; Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Marko Duric; Bộ trưởng Ngoại giao Slovenia Tone Kajzer đã gửi thư, điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Hoài Trung./.

81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Một Việt Nam vượt xa ước vọng Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam không chỉ hoàn thành công cuộc thống nhất và tái thiết mà còn từng bước tạo dựng những nền tảng mới cho phát triển kinh tế - xã hội.