81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Một Việt Nam vượt xa ước vọng

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, tạp chí “Voces del Periodista”- diễn đàn học thuật của báo giới Mexico - ngày 4/9 đã đăng bài bình luận của nhà báo Luis Manuel Arce Issac với nhan đề “Việt Nam đẹp gấp 10 lần giấc mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đánh giá những chuyển biến sâu sắc của Việt Nam từ một đất nước chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh trở thành một nền kinh tế năng động và ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.



Với một góc nhìn đặc biệt của người từng trực tiếp chứng kiến chiến tranh Việt Nam, nhà báo Luis Manuel Arce dành nhiều phần trong bài viết để hồi tưởng những năm tháng ông làm phóng viên chiến trường của nhật báo “Granma” (Cuba).

Tác giả cho biết từng có vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều lần phỏng vấn Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đi dọc đất nước từ Bắc vào Nam và chứng kiến những thời khắc quan trọng trong cuộc đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước.



Theo hồi tưởng của tác giả, những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm tại Việt Nam đã để lại dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp báo chí của ông. Ông từng trực tiếp phỏng vấn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong những năm chiến tranh, theo dõi cuộc chiến từ nhiều địa bàn và có cơ hội chứng kiến lễ duyệt binh mừng chiến thắng.

Tác giả cũng kể lại việc ông là phóng viên nước ngoài duy nhất được phép vào Đại sứ quán Mỹ còn nguyên vẹn sau khi Đại sứ Mỹ Graham Martin rời Việt Nam, trước khi tham dự lễ tại Phủ Chủ tịch nhân sự kiện thành phố Sài Gòn - Gia Định được mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.



Từ những ký ức của một nhân chứng từng chứng kiến Việt Nam trong những năm chiến tranh, nhà báo Luis Manuel Arce cho rằng điều đặc biệt gây ấn tượng không chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, mà còn là khả năng phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hòa bình.



Tác giả nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Lời kêu gọi đồng bào và chiến sỸ cả nước" phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam vào sáng ngày 17/7/1966, rằng: “Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

Theo bài viết, chính sự phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua đã khiến ước vọng đó được hiện thực hóa theo cách vượt xa hình dung ban đầu; cụm từ “đẹp gấp 10 lần” trong nhan đề là cách tác giả dùng để nhấn mạnh mức độ chuyển mình của đất nước Việt Nam.



Bài viết dành sự chú ý đặc biệt tới công cuộc Đổi mới, được đánh giá là bước ngoặt mở ra một giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Theo tác giả, việc triển khai những thay đổi sâu rộng về kinh tế với cách tiếp cận thực tiễn đã giúp Việt Nam từng bước khai thác các nguồn lực của đất nước, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thương mại, thu hút đầu tư và tăng cường hội nhập quốc tế.

Thành quả này càng đáng chú ý nếu đặt trong hoàn cảnh Việt Nam bước vào thời kỳ hòa bình sau nhiều thập kỷ chiến tranh với những tổn thất to lớn về người và của.

Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam không chỉ hoàn thành công cuộc thống nhất và tái thiết mà còn từng bước tạo dựng những nền tảng mới cho phát triển kinh tế - xã hội.



Theo ông Luis Manuel Arce, sức mạnh của Việt Nam còn nằm ở khả năng kết hợp giữa mục tiêu phát triển đất nước với việc duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa. Tác giả đánh giá đường lối Đổi mới đã tạo ra một mô hình phát triển mang tính thực tiễn, qua đó đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế năng động tại khu vực.



Nhìn lại cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tác giả đồng thời nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong việc xây dựng đường lối dựa trên sức mạnh của toàn dân.

Ông đặc biệt đề cập tư tưởng huy động tổng lực cho sự nghiệp giải phóng đất nước và khả năng tổ chức, tập hợp các lực lượng xã hội khác nhau trong cuộc đấu tranh kéo dài nhiều thập kỷ.



Những ký ức về Việt Nam thời chiến được tác giả đặt cạnh hình ảnh một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong hiện tại. Theo ông, sự tương phản đó cho thấy quy mô của những thành quả mà Việt Nam đã đạt được: từ những vùng đất từng chịu bom đạn đến những đô thị phát triển, từ nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá đến một quốc gia có mức độ hội nhập ngày càng cao.



Bài bình luận cũng đề cập những mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam hướng tới trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, thịnh vượng và hạnh phúc. Tác giả xem đây là sự tiếp nối của quá trình phát triển đã được tạo dựng trong nhiều thập kỷ qua.



Từ góc nhìn của một nhà báo từng trực tiếp chứng kiến những năm tháng chiến tranh, ông Luis Manuel Arce cho rằng sự thay đổi của Việt Nam là minh chứng rõ nét cho sức sống của dân tộc này.

Nếu trong những năm chiến tranh, mục tiêu trước mắt là giành độc lập và thống nhất đất nước, thì trong thời kỳ hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục theo đuổi một mục tiêu lớn hơn là xây dựng một đất nước phát triển, thịnh vượng và hạnh phúc.



Kết thúc bài viết, tác giả bày tỏ tin tưởng những thành tựu Việt Nam đạt được đã vượt xa ước vọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm trong những năm chiến tranh.

Theo ông, lời căn dặn về việc xây dựng lại đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” đã trở thành một quá trình hiện thực kéo dài qua nhiều thế hệ, tạo nên diện mạo Việt Nam hoàn toàn khác./.

81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Những bài học còn nguyên giá trị Tờ Pathetlao của Hãng thông tấn quốc gia Lào và Laophattana News đăng xã luận khẳng định Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ngày 2/9/1945 là mốc son có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam.