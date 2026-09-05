Thông tấn xã Việt Nam thúc đẩy hợp tác truyền thông trong khu vực châu Á-TBD

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Quốc, từ ngày 2-5/9, tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đã diễn ra Diễn đàn truyền thông cấp cao châu Á-Thái Bình Dương với chủ đề “Xây dựng con đường hướng tới sự thịnh vượng chung cho cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng: Sự đồng thuận và hành động của giới truyền thông."

Diễn đàn do Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tân Hoa xã và Chính quyền Nhân dân tỉnh Quảng Đông phối hợp tổ chức, thu hút sự tham dự của hơn 400 đại biểu, gồm lãnh đạo các hãng thông tấn, các cơ quan báo chí, truyền thông, quan chức chính phủ, đại sứ các nước tại Trung Quốc, đại diện các viện nghiên cứu và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung dẫn đầu tham dự diễn đàn.

Tham dự khai mạc Diễn đàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh.

Tại phiên khai mạc, Ban tổ chức đã ra mắt Ủy ban trù bị Chương trình đối tác truyền thông châu Á-Thái Bình Dương. Thông tấn xã Việt Nam tham gia và là một trong 16 thành viên của Ủy ban.

Phát biểu đề dẫn tại Diễn đàn, Tổng biên tập Tân Hoa xã Lữ Nham Tùng nhấn mạnh Diễn đàn lần này là khuôn khổ để các hãng thông tấn, các cơ quan báo chí, truyền thông khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau hợp tác và cùng nhau phát triển, qua đó ngày càng đóng vai trò quan trọng vào việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển phồn vinh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Lữ Nham Tùng khẳng định Tân Hoa xã sẵn sàng cùng các hãng truyền thông trong khu vực đi sâu nghiên cứu thực tế sống động về sự hợp tác cùng có lợi giữa các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương; tăng cường thông tin chuẩn xác, kịp thời, mang tính thời đại và ý nghĩa toàn cầu về hiệu quả hợp tác giữa các nền kinh tế khu vực.

Trong các tham luận tại diễn đàn, các đại biểu cho rằng sự hợp tác và phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương không thể đạt được nếu thiếu sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông trong khu vực; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường thông tin về tốc độ mở cửa và hội nhập mạnh mẽ của khu vực châu Á-Thái Bình Dương; cung cấp thông tin toàn diện về tiến trình và thành tựu hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa các nền kinh tế, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của khu vực.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung gặp và làm việc với Phó Xã trưởng Tân Hoa xã Tập Diễm Xuân. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung đã có cuộc gặp và làm việc với Phó Xã trưởng Tân Hoa xã Tập Diễm Xuân. Tại cuộc làm việc, hai bên nhấn mạnh những kết quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời trao đổi về phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chúc mừng Tân Hoa xã đã phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn cấp cao truyền thông châu Á-Thái Bình Dương, Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung cho rằng đây là cơ hội để Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về công tác thông tin truyền thông trong kỷ nguyên số cũng như tăng cường hợp tác với Tân Hoa xã và các hãng thông tấn, các cơ quan truyền thông trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Tổng Giám đốc bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Tân Hoa xã trong việc tổ chức thông tin tuyên truyền về Tuần lễ cấp cao APEC, dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến vào tháng 11/2026, đặc biệt khi Việt Nam cũng sẽ đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC vào năm 2027.

Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung khẳng định quan hệ hợp tác truyền thống lâu đời giữa Thông tấn xã Việt Nam và Tân Hoa xã luôn được duy trì và thúc đẩy; hai bên đang thực hiện hiệu quả việc trao đổi thông tin các loại hình, bao gồm tin văn bản, ảnh, video…

Thông tấn xã Việt Nam đã và đang khai thác hiệu quả nguồn thông tin chính thống, đa dạng của Tân Hoa xã về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Trung Quốc, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thông tấn xã Việt Nam mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của Tân Hoa xã trong việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất và phân phối thông tin; kinh nghiệm trong quản trị số cũng như phát triển kinh tế báo chí…

Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường các đoàn trao đổi nghiệp vụ trong thời gian tới.

Về phần mình, Phó Xã trưởng Tân Hoa xã Tập Diễm Xuân bày tỏ vui mừng được đón Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam sang tham dự Diễn đàn; nhấn mạnh Tân Hoa xã sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Thông tấn xã Việt Nam.

Nhất trí với những đề xuất của Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung, bà Tập Diễm Xuân cho rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thông qua Cơ quan thường trú của hai hãng thông tấn tại mỗi nước để tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, qua đó tăng cường hiệu quả trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm theo tinh thần thỏa thuận mà lãnh đạo hai hãng thông tấn đã ký kết. Hai bên cũng nhất trí tạo điều kiện cho các phóng viên thường trú của nhau hoạt động hiệu quả.

Nhân dịp này, thay mặt Tân Hoa xã, bà Tập Diễm Xuân trân trọng mời lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam sang tham dự Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Tân Hoa xã và Hội nghị truyền thông thế giới lần thứ 7 dự kiến tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 11/2026.

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung tham dự Diễn đàn nhánh Quảng Châu với chủ đề “Cơ hội phát triển châu Á-Thái Bình Dương nhờ hợp tác đổi mới mở” tại Quảng Châu. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao truyền thông châu Á-Thái Bình Dương, Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn nhánh Quảng Châu với chủ đề “Cơ hội phát triển châu Á-Thái Bình Dương nhờ hợp tác đổi mới;" tham quan, khảo sát một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại Quảng Châu, Phật Sơn và Thâm Quyến…/.

Thông tấn xã Việt Nam và Đảng Lao động Mexico tăng cường hợp tác Đảng PT sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện công tác thông tin về Việt Nam tại Mexico cũng như phản ánh chính xác những sự kiện, dấu ấn nổi bật của đất nước Mexico.

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