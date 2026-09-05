Báo Lào: Biến “gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào thành hiệu quả hợp tác thực tế

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), tờ Pathetlao của hãng Thông tấn quốc gia Lào đã đăng bài xã luận khẳng định những thành công của Việt Nam thời gian qua cũng là niềm vui của đất nước bạn Lào.

Bài viết nhận định đối với nhân dân Lào, sự phát triển của Việt Nam không chỉ là câu chuyện về các con số tăng trưởng hay những dự án hạ tầng hiện đại, mà còn là kết quả chung của một chặng đường lịch sử mà hai dân tộc Lào-Việt Nam đã cùng nhau vượt qua trong những giai đoạn khó khăn, gian khổ nhất.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam đã “chung một chiến hào," chia ngọt sẻ bùi, cùng hy sinh xương máu và giúp đỡ lẫn nhau bằng sự trong sáng, thủy chung, không màng đáp trả. Hình ảnh “hạt gạo bẻ đôi, cọng rau chia nửa” đã trở thành biểu tượng cao đẹp của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.

Chính vì lẽ đó, từng bước phát triển của Việt Nam ngày nay luôn nhận được sự quan tâm và mang lại niềm vui lớn lao cho nhân dân Lào. Thành công của Việt Nam còn thể hiện giá trị của ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên của một dân tộc đã trải qua muôn vàn thử thách.

Một Việt Nam phát triển, ổn định và có vị thế, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế cũng mở ra những cơ hội mới cho sự hợp tác và phát triển của Lào. Hai nước có lợi ích gắn kết chặt chẽ trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy liên kết kinh tế và mở rộng không gian phát triển chung ở khu vực.

Bài viết nhấn mạnh mối quan hệ Lào-Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt được hình thành và tôi luyện qua tiến trình lịch sử, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng và tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước vun đắp, giữ gìn, trở thành tài sản chung vô giá, là nguồn sức mạnh to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của hai dân tộc.

Hiện nay, mối quan hệ Lào-Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Cuối năm 2025, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” để nâng cấp quan hệ lên thành “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược." Sự bổ sung này không chỉ mở rộng tầm vóc quan hệ, mà còn phản ánh tầm nhìn chung của hai nước trước những yêu cầu mới của quá trình phát triển; nhấn mạnh sự kết nối về tầm nhìn, lợi ích và không gian phát triển; sự gắn kết giữa ổn định, an ninh và phát triển; giữa lợi ích của mỗi nước với lợi ích chung của hai dân tộc; trên cơ sở tin cậy chính trị ngày càng được củng cố vững chắc, hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mỗi nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Lào-Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ trong việc kết nối hai nền kinh tế, mở ra những cơ hội mới để lĩnh vực này trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương. Trong năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Lào-Việt Nam đạt khoảng 3 tỷ USD, trong khi đầu tư của Việt Nam tại Lào tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Hai bên đang thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược về giao thông, logistics, năng lượng và các lĩnh vực khác, như Cảng quốc tế Vũng Áng; Đường sắt Vientiane-Vũng Áng; Đường cao tốc Hà Nội-Vientiane. Các dự án này sẽ giúp mở rộng không gian phát triển, giúp Lào khai thác tốt hơn lợi thế địa kinh tế và tăng cường kết nối khu vực, đồng thời mở ra thêm cơ hội cho Việt Nam mở rộng thị trường và hợp tác.

Bên cạnh đó, hợp tác đối ngoại, giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học-công nghệ, văn hóa và giao lưu nhân dân Lào-Việt Nam tiếp tục được chú trọng, giúp mối quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Bài viết cho rằng trong một thế giới đang biến động nhanh chóng, việc hai nước sát cánh bên nhau, cùng nhau phát triển, cùng nâng cao năng lực tự lực tự cường và nâng cao vị thế của mỗi quốc gia ngày càng trở nên quan trọng. Một Việt Nam mạnh mẽ, ổn định và phát triển sẽ góp phần mở rộng thị trường, nguồn lực và cơ hội hợp tác cho Lào; ngược lại, một nước Lào hòa bình, ổn định, tự chủ và phát triển sẽ tạo môi trường thuận lợi cho Việt Nam và cả khu vực. Đây chính là ý nghĩa thực tế của “gắn kết chiến lược”: Biến sự tin cậy chính trị và tình đoàn kết đặc biệt thành động lực hợp tác, tạo ra những kết quả cụ thể vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Trải qua 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã tích lũy được tiềm lực, cơ đồ và vị thế mới. Hiện nay, Việt Nam đang bước vào tương lai với khát vọng mạnh mẽ: Phát triển nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Đối với nhân dân Lào, những thành công mà Việt Nam đạt được là niềm tự hào và là nguồn cổ vũ, động viên to lớn trên con đường phát triển của Lào. Mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam được tôi luyện qua lịch sử sẽ tiếp tục được vun đắp thông qua những thành quả hợp tác hiện tại và khát vọng chung trong tương lai.

Bài viết kết luận từ những ngày tháng từng “chung một chiến hào” cho đến sự hợp tác sâu rộng ngày nay là một chặng đường dài của tình hữu nghị và đoàn kết. Nếu lịch sử đã chứng minh Lào và Việt Nam có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách, thì tương lai của hai nước đang tiếp tục tiến về phía trước bằng việc biến sự tin cậy thành lực đẩy, biến tình đoàn kết thành hiệu quả hợp tác thực tế và biến “gắn kết chiến lược” thành sức mạnh tổng hợp vì sự phát triển phồn vinh của cả hai dân tộc.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi mãi là tài sản vô giá mà thế hệ hôm nay cùng nhau gìn giữ, vun đắp để truyền lại cho các thế hệ mai sau./.

Kế tục, vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào Việc cử cán bộ sang bồi dưỡng nâng cao ngôn ngữ Lào là chủ trương rất đúng đắn và có ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước ta góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu hoạt động đối ngoại.