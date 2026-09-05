5 nước diễn tập đổ bộ đường không tại Indonesia

Ngày 4/9, binh sỹ Indonesia, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Pháp tiến hành diễn tập đổ bộ đường không tại Khu huấn luyện chiến đấu của Lục quân Indonesia (Puslatpur) ở Martapura, tỉnh Nam Sumatra, trong khuôn khổ cuộc tập trận đa quốc gia Super Garuda Shield (SGS) 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tham gia diễn tập có các máy bay vận tải C-130 Hercules của quân đội Indonesia và máy bay quân sự Mỹ. Tổng cộng 280 binh sỹ, gồm 110 quân nhân Indonesia, 147 quân nhân Mỹ, 40 quân nhân Ấn Độ, 17 quân nhân Nhật Bản và 6 quân nhân Pháp, thực hiện nhảy dù từ độ cao khoảng 1.200 feet (366 m).

Nội dung này nhằm nâng cao năng lực tác chiến đổ bộ đường không, thống nhất quy trình giữa lực lượng vũ trang các nước, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong khu vực.



Cùng ngày, các lực lượng tham gia SGS 2026 tiến hành khoa mục Điều khiển tấn công mục tiêu liên hợp (JTAC), kiểm tra khả năng phối hợp trong tác chiến liên hợp.

Trong kịch bản diễn tập, nhân viên JTAC thuộc Lực lượng Phản ứng nhanh (Pasgat) thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ không quân tầm gần (CAS), điều phối hỏa lực yểm trợ từ nhiều đơn vị.

Máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache cũng được triển khai để hỗ trợ lực lượng mặt đất theo kịch bản.



Các khoa mục trên nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng, hoàn thiện quy trình tác chiến chung và tăng cường khả năng ứng phó với các tình huống an ninh trong tương lai.



SGS 2026 diễn ra từ ngày 31/8 đến 11/9, với sự tham gia của 4.743 quân nhân đến từ 21 quốc gia, trong đó có Indonesia, Mỹ, Australia, Hà Lan, Brazil, Brunei, Ấn Độ, Anh, Italy, Nhật Bản, Đức, Campuchia, Canada, Hàn Quốc, Lào, New Zealand, Pháp, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste và Việt Nam.



Các nội dung được triển khai tại nhiều địa bàn của Indonesia, gồm diễn tập tham mưu, tác chiến mạng, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, cùng các khoa mục trên không, trên bộ, trên biển, lực lượng đặc nhiệm và sơ tán y tế.



Theo Bộ Quốc phòng Indonesia, SGS 2026 nhằm nâng cao khả năng phối hợp, mức độ sẵn sàng và năng lực tiến hành các chiến dịch chung giữa quân đội Indonesia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ và các nước đối tác, qua đó góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng và thúc đẩy ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

Khởi động tập trận Super Garuda Shield 2026 tại Indonesia Ngày 31/8, Indonesia, Mỹ cùng nhiều nước đồng minh đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung thường niên Super Garuda Shield nhằm nâng cao năng lực quốc phòng.

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