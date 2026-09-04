Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

Ngày 4/9, một tòa án Philippines đã phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với cáo buộc đe dọa tính mạng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. Đội ngũ pháp lý của bà cho biết sẽ “thực hiện mọi biện pháp pháp lý” để bảo vệ quyền lợi.



Bà Duterte bị truy tố vào tháng trước về tội “đe dọa nghiêm trọng,” liên quan phát biểu trong một cuộc họp báo đêm, trong đó bà tuyên bố đã thuê người ám sát Tổng thống Marcos, phu nhân của ông và một cựu nghị sĩ nếu bản thân bị sát hại trước.



Người phát ngôn Bộ Tư pháp Philippines Polo Martinez xác nhận lệnh bắt đã được ban hành sau khi một tòa án tại thành phố Quezon, vùng Metro Manila, bác đề nghị hoãn việc phát lệnh. Tuy nhiên, lệnh bắt được cho là chưa chắc dẫn tới việc bà Duterte bị tạm giữ, khi luật sư có thể xin tại ngoại và tiếp tục kháng nghị lên các cấp tòa án cao hơn.



Theo luật pháp Philippines, nếu bị kết tội “đe dọa nghiêm trọng,” bà có thể phải chịu án tù tối đa 6 tháng. Vụ đe dọa ám sát cũng là một nội dung quan trọng trong phiên luận tội bà Duterte tại Thượng viện. Bà đã bị Hạ viện luận tội hồi tháng 5 với các cáo buộc, trong đó có tham nhũng.

Nếu bị Thượng viện kết tội trong phiên luận tội, bà sẽ bị cách chức và bị cấm tham gia chính trị, qua đó chấm dứt kế hoạch tranh cử Tổng thống Philippines năm 2028./.

Tòa án Tối cao Philippines bác bỏ phiên tòa luận tội Phó Tổng thống Sara Duterte Đơn khiếu nại luận tội của Hạ viện đối với Phó Tổng thống Duterte bị bác bỏ là vì vi phạm quy định Hiến pháp năm 1987, theo đó quy trình luận tội một quan chức không được quá một lần trong một năm.