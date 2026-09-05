Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar thăm làng lụa Vạn Phúc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla, ngày 5/9, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng bà Kyu Kyu Hla đến thăm làng lụa Vạn Phúc thuộc phường Hà Đông, Hà Nội.

Điểm dừng chân đầu tiên của hai Phu nhân là khuôn viên Đền thờ Tổ nghề, nơi lưu giữ ký ức về cội nguồn nghề dệt lụa đã hơn 1.000 năm của làng nghề. Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kyu Kyu Hla cũng cùng các học sinh có gia đình đang làm nghề dệt trải nghiệm xâu vòng lụa.

Bên khung dệt cổ, hiện vật quý của làng nghề, Phu nhân Kyu Kyu Hla chia sẻ chiếc khung cho bà cảm giác rất gần gũi và thân quen bởi khung dệt đã là một phần trong cuộc sống của người dân Myanmar hàng nghìn năm qua. Từ các khung dệt đó, những tấm vải, lụa đã ra đời, tạo nên những chiếc htamein và paso truyền thống của người Myanmar.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ hai nước Việt Nam và Myanmar đều nổi tiếng với những nghề thủ công truyền thống, đặc biệt là nghề dệt lụa. Phụ nữ hai nước, không chỉ khéo tay tạo nên những tấm lụa tinh xảo mà còn gìn giữ và lưu truyền những nét đẹp văn hóa bền bỉ qua thời gian.

Theo Phu nhân Ngô Phương Ly, hai nước không chỉ có sự tương đồng về nghề dệt mà còn đang góp phần làm đẹp và làm dày thêm giá trị văn hóa của mỗi bên thông qua sự giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Phu nhân dẫn chứng lụa tơ sen, một sự sáng tạo của Myanmar, đã được du nhập vào Việt Nam - nơi sen có mặt ở khắp mọi miền đất nước, để từ đó trở thành những chiếc áo dài tôn vinh nét đẹp phụ nữ Việt.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kyu Kyu Hla tham quan làng lụa Vạn Phúc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Rời khu vực Đền thờ Tổ nghề dệt, hai Phu nhân cùng dạo bước trên đường làng và đến thăm một cơ sở dệt lụa, trung tâm bảo tồn và phát triển sản phẩm lụa. Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ làng nghề hiện nay có hơn 200 hộ, không chỉ là nơi sản xuất mà còn trưng bày, giới thiệu sản phẩm và là địa điểm tham quan của nhiều người. Thông qua đó, các sản phẩm lụa Việt Nam đã đi vào đời sống hiện đại, tỏa đi khắp trong nước và quốc tế.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Phu nhân Kyu Kyu Hla dành nhiều thời gian tại không gian của Hợp tác xã Vụn Art - nơi hơn 40 người thợ đặc biệt đang "thổi hồn" cho những mảnh lụa tái chế thành các bức tranh lụa ghép. Dù mang trên mình khiếm khuyết, mỗi đường kim, mảnh ghép của họ đều chứa đựng niềm tự hào, rằng dù cuộc đời có thiếu vẹn tròn, con người vẫn có thể tạo nên điều đẹp đẽ.

Lắng nghe câu chuyện và nhìn thấy những sản phẩm ý nghĩa do những người thợ đặc biệt của hợp tác xã tạo ra, hai Phu nhân bày tỏ xúc động, ân cần thăm hỏi và động viên những người có mặt. Phu nhân Kyu Kyu Hla, người từng là một giảng viên đại học, bày tỏ mong muốn sẽ được đến Vụn Art mỗi khi có dịp sang Việt Nam. Trân trọng thành quả lao động của những người thợ đặc biệt, Phu nhân Tổng thống Myanmar đã gửi tặng một món quà đáp lễ khi hợp tác xã ngỏ ý dành tặng các sản phẩm mà bà yêu thích.

Khép lại hoạt động bằng những tách trà, Phu nhân Kyu Kyu Hla trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly vì sự đón tiếp nồng hậu cùng chương trình đầy ý nghĩa nhân văn. Phu nhân Tổng thống Myanmar mong muốn sẽ có thêm dịp cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi, chia sẻ về những nét đẹp văn hóa của hai nước.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ cảm ơn, chia sẻ văn hóa là ngôn ngữ không có biên giới, gắn kết giữa con người với con người và mong sớm gặp lại Phu nhân Kyu Kyu Hla.

Hoạt động của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và Phu nhân Tổng thống Myanmar, bà Kyu Kyu Hla, tại làng lụa Vạn Phúc là một điểm nhấn giàu ý nghĩa trong tổng thể các hoạt động của chuyến thăm chính thức Việt Nam của nhà lãnh đạo Myanmar.

Trong ngoại giao hiện đại, văn hóa ngày càng trở thành một kênh kết nối bền vững, mềm mại và đưa các dân tộc đến gần nhau hơn. Khoảnh khắc những vị khách quốc tế chạm tay vào sợi tơ, đưa thoi trên khung dệt không chỉ là một hoạt động tham quan, mà còn là cách để cảm nhận giá trị lao động thủ công và thể hiện sự tôn trọng truyền thống văn hóa Việt Nam. Đó cũng là cách Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về chính mình bằng chiều sâu văn hóa, vẻ đẹp cốt cách, sự thanh lịch và bền bỉ của những giá trị được dệt nên qua nhiều thế hệ.

Trao tặng quà cho Phu nhân Kyu Kyu Hla tại làng lụa Vạn Phúc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 4/9, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing cùng Đoàn đại biểu cấp cao Myanmar đã đến thăm và làm việc tại Tổ hợp Nhà máy sản xuất ôtô VinFast Hải Phòng, trực tiếp tìm hiểu câu chuyện phát triển thần tốc của thương hiệu ôtô Việt Nam.

Đón tiếp Tổng thống Myanmar tại Tổ hợp nhà máy VinFast Hải Phòng, ông Phạm Nhật Quân Anh, Chủ tịch Công ty VinFast toàn cầu đã giới thiệu với Tổng thống Myanmar về quy trình sản xuất khép kín, dây chuyền hiện đại, công nghệ tự động hóa cao và các dòng sản phẩm đẳng cấp quốc tế của VinFast.

Tại xưởng lắp ráp, nơi cho ra đời những chiếc ôtô thành phẩm của VinFast, Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ ấn tượng với chất lượng và đẳng cấp cao của những chiếc ôtô điện thương hiệu Việt. Tổng thống đồng thời đánh giá cao cơ sở vật chất hiện đại của nhà máy và tốc độ phát triển của VinFast, từ một thương hiệu trong nước vươn lên giữ vị trí số một tại thị trường Việt Nam và từng bước mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Tính đến thời điểm hiện tại, VinFast đã nắm giữ thị phần số một tại Việt Nam trong 24 tháng liên tiếp, đồng thời có mặt tại 16 quốc gia, với các thị trường trọng điểm như Indonesia, Ấn Độ, Philippines, Bắc Mỹ...

Chuyến thăm của Tổng thống Min Aung Hlaing diễn ra trong bối cảnh Việt Nam-Myanmar đang thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực; góp phần tăng cường giao lưu, kết nối, mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Chuyến thăm cũng là dịp để VinFast giới thiệu đến nhà lãnh đạo Myanmar những thành tựu mới của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, năng lực sản xuất, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt, qua đó góp phần tăng cường kết nối trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và giao thông xanh. Là một trong những tổ hợp sản xuất ôtô hiện đại tại Việt Nam, Nhà máy VinFast Hải Phòng góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thương hiệu ôtô Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Trước đó, Tổ hợp Nhà máy VinFast tại Hải Phòng vinh dự đón tiếp các nhà lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia trong các chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, cho thấy sự quan tâm của bạn bè quốc tế đối với năng lực sản xuất và công nghệ của một doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối, hợp tác kinh tế và phát triển giao thông xanh giữa Việt Nam với các quốc gia. Với định hướng “Vì một tương lai xanh," VinFast đang đẩy mạnh đầu tư vào năng lực sản xuất, công nghệ và hệ sinh thái xe điện, từng bước đưa các sản phẩm, giải pháp giao thông xanh của Việt Nam đến với khách hàng tại nhiều thị trường trên thế giới./.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Myanmar tham quan làng lụa Vạn Phúc Sáng 5/9, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng bà Kyu Kyu Hla, Phu nhân của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, tham quan làng lụa Vạn Phúc.