Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La

Chiều 5/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 238 của Bộ Chính trị do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3).

Đánh giá cao sự cầu thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La trong đợt kiểm tra, giám sát, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh tỉnh đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và giải pháp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục rà soát, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Cùng với đó, Sơn La cần tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, cùng các kết luận, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 238, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ, gắn với hoàn thiện vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện công tác cán bộ và công tác đánh giá cán bộ. Sơn La cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát...

Cũng tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm cho biết qua nghiên cứu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với nội dung dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) của Đoàn kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 238 của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La sẽ chỉ đạo xây dựng ngay kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị và Báo cáo của Đoàn Kiểm tra, giám sát.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ giao các tổ chức đảng được kiểm tra và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phát huy ưu điểm đã đạt được; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chuyển đổi số trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Công tác bố trí cán bộ, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định; thực hiện nghiêm việc bố trí một số chức danh không là người địa phương đã góp phần đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng cán bộ, phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã dần thích ứng với vị trí việc làm mới, bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị được thông suốt.

Ngoài ra, công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hồ sơ điện tử, các nền tảng số và điều kiện triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử từng bước được hoàn thiện…/.

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