Chiều 5/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 396 của Ban Bí thư.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và tập thể cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh việc Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1 không chỉ là niềm vinh dự lớn còn là nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện.

Trong bối cảnh Quảng Ngãi bước vào không gian phát triển mới sau sáp nhập với khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn đề nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục đặt Trường Chính trị trong tổng thể chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ; gắn kết chặt chẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, sử dụng cán bộ và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số, nguồn lực tài chính, cơ chế chính sách, điều kiện làm việc và cơ chế thu hút, phát triển đội ngũ cho Trường Chính trị tỉnh.

Đồng thời, tỉnh tạo điều kiện để Trường Chính trị tham gia sâu hơn vào quá trình tổng kết thực tiễn địa phương, nhất là những vấn đề mới sau sáp nhập, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển Khu kinh tế Dung Quất, quản trị các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động trong khu công nghiệp, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã trong bối cảnh mới.

Đối với Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh yêu cầu nhà trường tiếp tục giữ vững bản chất trường Đảng, đổi mới mạnh mẽ phương pháp đào tạo, bồi dưỡng gắn với thực tiễn quản trị của tỉnh; phát huy vai trò nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách; xây dựng đội ngũ giảng viên ngang tầm nhiệm vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và giữ gìn văn hóa trường Đảng mẫu mực, hướng tới mục tiêu xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức 2 trong thời gian tới.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành với Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình duy trì, nâng cao chất lượng trường chính trị chuẩn. Học viện sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn về chuyên môn, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, kiểm định chất lượng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển đội ngũ, xây dựng văn hóa trường Đảng và chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Quang Nên nhấn mạnh, việc Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 là mốc son quan trọng khẳng định sự phát triển toàn diện của nhà trường sau quá trình nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nhất là trong bối cảnh sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị thời gian tới, Nhà trường tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, khẩn trương xây dựng và triển khai Đề án xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030; xây dựng đội ngũ giảng viên, viên chức có trình độ cao và am hiểu thực tiễn; đổi mới toàn diện nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo hướng hiện đại, lấy người học làm trung tâm. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, làm tốt vai trò là trung tâm tư vấn chính sách uy tín của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy cam kết Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, ưu tiên bố trí nguồn lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách để Trường Chính trị tỉnh hoàn thành xuất sắc mục tiêu đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh trong giai đoạn mới.

Việc Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi đạt chuẩn mức 1 là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển toàn diện của nhà trường trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, qua đó tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi (được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi cũ và Trường Chính trị tỉnh Kon Tum) đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hoàn thành toàn diện 6/6 nhóm tiêu chí với 51/51 chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt chuẩn.

Nhà trường chú trọng chuẩn hóa đội ngũ giảng viên với 100% đạt trình độ từ thạc sỹ trở lên; đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong quản lý, đánh giá học viên. Giai đoạn 2022-2026, trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 26.800 lượt học viên. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./.

Trường Chính trị tỉnh Điện Biên được công nhận đạt chuẩn mức độ 1 Việc Trường Chính trị tỉnh Điện Biên được công nhận đạt chuẩn mức 1 là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Điện Biên.