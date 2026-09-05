Bạn bè quốc tế chúc mừng Quốc khánh, vun đắp quan hệ hữu nghị với Việt Nam

Ngày 2/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) đã diễn ra Lễ dâng hoa nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động của ngày Tết Độc lập, các đại biểu, đại diện cộng đồng người Việt Nam cùng đông đảo bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại Saint Petersburg, các cựu chiến binh Nga từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam cùng những người bạn Nga và bạn bè quốc tế đã cùng có mặt, thành kính dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tham dự Lễ dâng hoa có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, đại diện Đoàn Cơ sở Saint Petersburg, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg Dương Chí Kiên; về phía bạn Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, ông Viacheslav Kalganov, Chủ tịch Chi hội Cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg, Đại tá Aleksey Skreblyukov.

Đông đảo cựu chiến binh Nga từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam, bà con cộng đồng người Việt Nam, các em học sinh, sinh viên, du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Saint Petersburg cùng những người bạn Nga và bạn bè quốc tế cũng đã có mặt đông đủ.

Tại Quảng trường, những vòng hoa và đóa hoa tươi thắm đã được thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc và các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc. Cộng đồng cùng nhau đón mừng ngày Tết Độc lập, cùng tăng cường sự gắn kết đồng bào, vun đắp cho tình bạn thủy chung giữa các thế hệ cựu chiến binh Nga và thế hệ trẻ Việt Nam, qua đó góp phần tô thắm tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 4/9, Đoàn Đại sứ quán Lào tại Mỹ do Đại sứ Phoukhong Sisoulath dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh.

Tại buổi gặp, Đại sứ Phoukhong Sisoulath, phu nhân, và các thành viên trong Đoàn đã gửi tới Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, phu nhân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đại sứ Lào bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là sự phát triển kinh tế vượt bậc và vai trò ngày càng nổi trội của Việt Nam như một điểm sáng của kinh tế khu vực.

Đại sứ Phoukhong Sisoulath khẳng định những thành tựu đó không chỉ góp phần nâng cao đời sống nhân dân Việt Nam và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn tạo động lực tích cực cho sự phát triển, liên kết và hợp tác trong khu vực.

Đại sứ Lào tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới, toàn diện hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng trân trọng cảm ơn sự hiện diện và tình cảm hữu nghị, đoàn kết, gắn bó mà Đại sứ Phoukhong Sisoulath, phu nhân và các thành viên Đoàn Đại sứ quán Lào dành cho Đại sứ quán Việt Nam.

Đại sứ khẳng định chuyến thăm, chúc mừng của phía Lào là minh chứng sinh động cho truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; đồng thời là nguồn động viên có ý nghĩa đối với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp Quốc khánh.

Hai Đại sứ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hợp tác Việt Nam–Lào; nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau và tăng cường các hoạt động giao lưu giữa hai Cơ quan đại diện tại Mỹ. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng trao đổi, phối hợp và hỗ trợ Đại sứ quán Lào trong các hoạt động phù hợp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và với Mỹ.

Buổi gặp diễn ra trong không khí thân mật, hữu nghị và thắm tình đồng chí; thể hiện tình cảm đoàn kết thủy chung, sự gắn bó và coi trọng đặc biệt mà hai bên dành cho quan hệ Việt Nam-Lào.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Đại sứ Chhea Keo (thứ 4 từ trái qua) chụp ảnh chung với thành viên hai phái đoàn Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Cùng ngày, đoàn đại biểu Phái đoàn Thường trực Campuchia tại Liên hợp quốc do Đại sứ, Trưởng phái đoàn Chhea Keo dẫn đầu đã đến chúc mừng Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, tại buổi gặp, Đại sứ Chhea Keo khẳng định Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai quân đội và nhân dân hai nước ngày càng phát triển tích cực, trong đó giao lưu và gắn kết giữa nhân dân tại các khu vực biên giới ngày càng chặt chẽ, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi giữa hai nước.

Trưởng Phái đoàn Campuchia cũng bày tỏ vui mừng tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp giữa hai Phái đoàn nhân dịp Quốc khánh của mỗi nước.

Thay mặt Phái đoàn Việt Nam, Đại sứ Đỗ Hùng Việt cảm ơn những tình cảm hữu nghị và lời chúc mừng tốt đẹp của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Campuchia; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng bền chặt của quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có hợp tác qua biên giới và giao lưu nhân dân, coi đây là nền tảng quan trọng góp phần củng cố tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, cũng như cùng thúc đẩy đoàn kết và vai trò của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Liên hợp quốc./.

81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Một Việt Nam vượt xa ước vọng Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam không chỉ hoàn thành công cuộc thống nhất và tái thiết mà còn từng bước tạo dựng những nền tảng mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

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