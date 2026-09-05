VK Connect 2026: Kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc trong kỷ nguyên số

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, ngày 5/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan (Hàn Quốc) phối hợp với Đại học Yeungnam tổ chức Diễn đàn Kết nối Tri thức Việt Nam-Hàn Quốc (VK Connect 2026) tại thành phố Daegu.

Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số," diễn đàn đã thu hút hơn 300 đại biểu tham dự, đặc biệt có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Bắc Gyeongsang, Giáo sư Choi Oe Chool - Hiệu trưởng Đại học Yeungnam, bà Park Yoon Kyung - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Daegu, đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu vùng Gyeongbuk-Daegu, cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, trí thức, du học sinh Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan nhấn mạnh VK Connect được tổ chức với nỗ lực tiếp tục mở rộng và thắt chặt cộng đồng trí thức, nhà khoa học và du học sinh Việt Nam tại khu vực phía Nam Hàn Quốc. Mục tiêu cốt lõi là hợp lực các cá nhân nhiều nỗ lực thành nguồn lực chung cho hai nước; vừa phục vụ công cuộc đổi mới sáng tạo của Việt Nam, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Hàn Quốc trong các lĩnh vực then chốt như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), y sinh, môi trường và giao lưu văn hóa.

Nêu rõ 3 tiêu chí hoạt động, Tổng Lãnh sự nhấn mạnh việc duy trì diễn đàn thường niên để thắt chặt sự gắn kết cộng đồng, đồng thời đề cao tính thực chất thông qua các kết quả cụ thể như công trình nghiên cứu chung, dự án hợp tác hay cơ hội việc làm thực tế.

Hiệu trưởng Đại học Yeungnam, Giáo sư Choi Oe Chool chia sẻ về quá trình nghiên cứu chính sách đổi mới nông thôn tại Việt Nam và những ấn tượng sâu sắc trong các chuyến khảo sát thực địa tại tỉnh Ninh Thuận.

Ông khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán để VK Connect không chỉ dừng lại ở các trao đổi học thuật, mà trở thành nền tảng giao lưu bền vững giữa sinh viên, chuyên gia Việt Nam với giới hàn lâm, các nhà khoa học, doanh nghiệp và chính quyền địa phương tại Hàn Quốc.

Đánh giá cao định hướng của diễn đàn vào các ngành công nghiệp tương lai như AI, dữ liệu lớn, bán dẫn và công nghệ sinh học, bà Park Yoon Kyung, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Daegu cam kết thành phố Daegu sẽ thông qua các văn phòng đại diện tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để tiếp tục làm cầu nối vững chắc, thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực giữa hai quốc gia. Tỉnh trưởng tỉnh Gyeosangbuk gửi video chúc mừng diễn đàn và cam kết sẽ luôn hỗ trợ cho nỗ lực hợp tác nguồn nhân lực giữa 2 quốc gia.

Tại các phiên chuyên đề, hơn 60 đề tài nghiên cứu thuộc 8 lĩnh vực, từ công nghệ thông tin, AI, vật liệu mới, năng lượng, bán dẫn, tự động hóa, cơ khí chính xác, lượng tử cho đến y sinh và quản trị kinh doanh đã được trình bày. Mỗi báo cáo đều thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thực tiễn cao. Đây không chỉ là môi trường cọ xát chuyên môn cho các nhà nghiên cứu trẻ, mà còn là nhịp cầu giúp các doanh nghiệp phát hiện những ý tưởng mới để phát triển thương mại hóa. 16 giáo sư và chuyên gia Hàn Quốc và Việt Nam tham gia đảm nhiệm vai trò chủ tọa các phiên để đánh giá các phần trình bày của các đề tài nghiên cứu tham gia diễn đàn.

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan (ngoài cùng bên trái) trao giải cho các tác giả nổi bật ở 8 chủ đề. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Trong khuôn khổ sự kiện, Tọa đàm "Định hướng nghề nghiệp tương lai" dành cho du học sinh khu vực Busan, Daegu, Changwon và các vùng lân cận đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 5 diễn giả uy tín, mang đến lộ trình tư vấn toàn diện từ góc nhìn vĩ mô đến kỹ năng thực chiến. Các diễn giả chia sẻ những chủ đề như tố chất cần thiết của nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên AI và kinh nghiệm, cơ hội khởi nghiệp; Chính sách thu hút nhân tài; các vướng mắc thủ tục xin visa...

Khép lại chương trình, Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan cùng Giáo sư Lee Chun Young (Phó Hiệu trưởng Đại học Yeungnam) và các chuyên gia đã trao giải "Báo cáo thuyết trình khoa học xuất sắc nhất" cùng "Báo cáo áp phích khoa học xuất sắc nhất" cho các tác giả nổi bật ở 8 chủ đề, đánh dấu kỳ diễn đàn đầu tiên thành công rực rỡ./.

Hướng tới sự thịnh vượng chung bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.

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