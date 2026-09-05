Trung Quốc: Gần 600.000 người sơ tán, hơn 100 ngôi nhà sập do mưa bão

Tính đến tối 4/9 theo giờ địa phương, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, đã sơ tán 599.300 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên đất liền và ngoài khơi do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn Tân Hoa Xã cho biết vào khoảng 15h ngày 3/9 tại thành phố Bồ Điền của tỉnh này, một đoạn đê gần thôn Tây Hồ bị vỡ khiến hơn 100 ngôi nhà bị sập và nhiều người mất tích. Hiện vẫn chưa xác định được chính xác số người mất tích.



Sự cố xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão Saudel. Nước lũ tràn vào các làng và khu công nghiệp lân cận, làm ngập nhiều nhà cửa và khiến một số cư dân mắc kẹt. Nhà chức trách đã sơ tán 171 người thuộc 52 hộ gia đình.



Tính đến trưa 4/9, đợt mưa lớn mới nhất vẫn đang tiếp diễn tại Bồ Điền. Cơ quan khí tượng địa phương vẫn duy trì cảnh báo mưa bão cấp I - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Trung Quốc.

Cơ quan này cũng dự báo có mưa rất to đến mưa đặc biệt lớn trong ngày 4/9, tiếp đó là mưa rào hoặc dông rải rác vào các buổi chiều từ ngày 5/9 đến 8/9.

Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực đưa những cư dân bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

Tại quận Thành Sương, nhà chức trách đã sơ tán 1.261 người, mở 30 điểm trú ẩn khẩn cấp và huy động các đội ứng phó xử lý tình trạng ngập lụt tại 5 đoạn đường. Trong khi đó, 2 trạm bơm thoát nước đã bơm hơn 5 triệu m³ nước ra ngoài.



Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy phòng, chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Phúc Kiến đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với lũ lụt cấp III, mức cao thứ ba trên thang 4 cấp, đồng thời duy trì cơ chế ứng phó bão cấp IV.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã phân bổ 210 triệu Nhân dân tệ (NDT - khoảng 31 triệu USD) cho hoạt động cứu hộ, cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia nước này đã phân bổ thêm 100 triệu NDT từ ngân sách trung ương để hỗ trợ công tác khắc phục khẩn cấp tại các khu vực bị thiên tai ở tỉnh Phúc Kiến, cũng như giúp khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân.



Bão Saudel, cơn bão thứ 18 trong năm 2026, đã đổ bộ lần thứ 3 vào tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc sáng 3/9.

Tại tỉnh Giang Tây lân cận, bão Saudel đã làm ảnh hưởng đến 128.500 người tại 53 huyện, buộc gần 8.700 người phải sơ tán khẩn cấp. Sáng 4/9, chính quyền tỉnh đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với lũ lụt cấp IV.

Thời gian gần đây, mưa lớn do bão Gaenari và Saudel gây ra đã dẫn đến lũ lụt tại nhiều khu vực của tỉnh Phúc Kiến, trong đó có Tuyền Châu, Chương Châu, Ninh Đức và Bồ Điền./.

Bão Saudel đổ bộ Trung Quốc, hơn 83.000 người sơ tán Đây là lần thứ ba bão Saudel đổ bộ vào bờ biển miền Đông Trung Quốc. Mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực ở Phúc Kiến khiến giới chức địa phương phải sơ tán hơn 83.000 người.

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