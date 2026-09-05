Thế giới

Châu Á-TBD

Trung Quốc: Gần 600.000 người sơ tán, hơn 100 ngôi nhà sập do mưa bão

Tại Trung Quốc, tính đến tối 4/9 theo giờ địa phương, tỉnh Phúc Kiến đã sơ tán 599.300 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên đất liền và ngoài khơi do mưa lớn kéo dài.

Hải Yến
Bão Saudel đổ bộ Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Bão Saudel đổ bộ Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tính đến tối 4/9 theo giờ địa phương, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, đã sơ tán 599.300 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao trên đất liền và ngoài khơi do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn Tân Hoa Xã cho biết vào khoảng 15h ngày 3/9 tại thành phố Bồ Điền của tỉnh này, một đoạn đê gần thôn Tây Hồ bị vỡ khiến hơn 100 ngôi nhà bị sập và nhiều người mất tích. Hiện vẫn chưa xác định được chính xác số người mất tích.

Sự cố xảy ra sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng của bão Saudel. Nước lũ tràn vào các làng và khu công nghiệp lân cận, làm ngập nhiều nhà cửa và khiến một số cư dân mắc kẹt. Nhà chức trách đã sơ tán 171 người thuộc 52 hộ gia đình.

Tính đến trưa 4/9, đợt mưa lớn mới nhất vẫn đang tiếp diễn tại Bồ Điền. Cơ quan khí tượng địa phương vẫn duy trì cảnh báo mưa bão cấp I - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của Trung Quốc.

Cơ quan này cũng dự báo có mưa rất to đến mưa đặc biệt lớn trong ngày 4/9, tiếp đó là mưa rào hoặc dông rải rác vào các buổi chiều từ ngày 5/9 đến 8/9.
Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực đưa những cư dân bị mắc kẹt đến nơi an toàn.

Tại quận Thành Sương, nhà chức trách đã sơ tán 1.261 người, mở 30 điểm trú ẩn khẩn cấp và huy động các đội ứng phó xử lý tình trạng ngập lụt tại 5 đoạn đường. Trong khi đó, 2 trạm bơm thoát nước đã bơm hơn 5 triệu m³ nước ra ngoài.

Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, Ban Chỉ huy phòng, chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Phúc Kiến đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với lũ lụt cấp III, mức cao thứ ba trên thang 4 cấp, đồng thời duy trì cơ chế ứng phó bão cấp IV.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã phân bổ 210 triệu Nhân dân tệ (NDT - khoảng 31 triệu USD) cho hoạt động cứu hộ, cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia nước này đã phân bổ thêm 100 triệu NDT từ ngân sách trung ương để hỗ trợ công tác khắc phục khẩn cấp tại các khu vực bị thiên tai ở tỉnh Phúc Kiến, cũng như giúp khôi phục sản xuất và ổn định đời sống người dân.

Bão Saudel, cơn bão thứ 18 trong năm 2026, đã đổ bộ lần thứ 3 vào tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc sáng 3/9.

Tại tỉnh Giang Tây lân cận, bão Saudel đã làm ảnh hưởng đến 128.500 người tại 53 huyện, buộc gần 8.700 người phải sơ tán khẩn cấp. Sáng 4/9, chính quyền tỉnh đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với lũ lụt cấp IV.

Thời gian gần đây, mưa lớn do bão Gaenari và Saudel gây ra đã dẫn đến lũ lụt tại nhiều khu vực của tỉnh Phúc Kiến, trong đó có Tuyền Châu, Chương Châu, Ninh Đức và Bồ Điền./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc #bão #sơ tán Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cảng hàng hóa ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt

Trung Quốc kêu gọi phía Mỹ ngay lập tức dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và công dân của mình.

Màn trình diễn pháo hoa tại một sự kiện ở Ma Cao, Trung Quốc ngày 7/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc siết an toàn trình diễn pháo hoa quy mô lớn

Quy định mới được xây dựng nhằm thống nhất các yêu cầu về an toàn trong thiết kế, vận hành và quản lý các màn trình diễn pháo hoa quy mô lớn tại các lễ hội, sự kiện văn hóa và du lịch của Trung Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. (Ảnh: YONHAP/TTXVN phát)

Tổng thống Hàn Quốc tiếp tục cải tổ nội các

Việc Hàn Quốc cải tổ nội các nhằm tăng cường tính năng động, chuyên môn trong điều hành để tạo ra những thay đổi thiết thực với đời sống người dân và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.