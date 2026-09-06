Tạo thêm động lực, nâng tầm hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.

Chuyến thăm là hoạt động tiếp nối các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn tích cực giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian gần đây, thể hiện sự gắn bó, tin cậy của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc luôn được hai nước thúc đẩy và tăng cường.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu

Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992. Trong hơn 30 năm qua, mối quan hệ hai nước đã có bước tiến triển vượt bậc với những dấu mốc quan trọng. Chưa đầy 10 năm sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, năm 2001, quan hệ giữa hai nước đã được nâng tầm thành quan hệ “Đối tác Toàn diện thế kỷ XXI”; đến năm 2009 trở thành quan hệ “Đối tác Hợp tác Chiến lược.”

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tháng 12/2022, Việt Nam và Hàn Quốc đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên “Đối tác Chiến lược Toàn diện,” mở ra chương hợp tác mới, cao hơn, sâu rộng hơn giữa hai nước.

Kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện tháng 12/2022 đến nay, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường. Hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm, giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Về phía Việt Nam, gần đây có các chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính tháng 7/2024; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tháng 6/2024; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tháng 8/2025; Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc tháng 8/2025; Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 47 tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 27/10/2025 và nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nam Phi ngày 22/11/2025; Chủ tịch nước Lương Cường dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 và hoạt động song phương tại Hàn Quốc tháng 10/2025.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháng 8/2025 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố mạnh mẽ lòng tin chính trị giữa hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm là vị quốc khách đầu tiên tới Hàn Quốc sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6/2025. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; trao đổi 10 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước trong các lĩnh vực.

Sáng 11/8/2025, tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan ở Thủ đô Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về phía Hàn Quốc, gần đây có các chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Park Sang Woo tháng 3/2025; Bộ trưởng Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Song Miryung tháng 3/2025; Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Ahn Duk-geun tháng 4/2025; Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul tháng 4/2025; Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik tháng 11/2025; Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 đến 24/4/2026.

Những chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao liên tục trong thời gian qua cho thấy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang được thúc đẩy đồng bộ trên cả ba kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Hợp tác nghị viện - Cầu nối quan trọng trong quan hệ song phương

Trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc ngày càng trở thành một điểm sáng.

Hai bên thường xuyên tiến hành hội đàm, tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; đồng thời giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã ký kết. Hai Quốc hội cũng phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), góp phần vào các nỗ lực chung vì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Một dấu mốc quan trọng là trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik tháng 11/2025, Quốc hội hai nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hàn Quốc, tạo thêm khuôn khổ để thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vì vậy có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với quan hệ giữa hai Quốc hội mà còn đối với quan hệ song phương nói chung.

Chiều 20/11/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội hai nước. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik cho rằng hợp tác giữa Quốc hội hai nước đóng vai trò then chốt trong việc thể chế hóa các thỏa thuận song phương và xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho hợp tác ổn định.

Ông Cho Jeong Sik cũng tin tưởng rằng việc tăng cường trao đổi và tích cực giao lưu không chỉ củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội hai nước, mà còn tạo dựng một nền tảng pháp lý và thể chế vững chắc cho việc duy trì sự thịnh vượng chung bền vững của Việt Nam và Hàn Quốc.

Từ góc độ đó, hợp tác nghị viện không chỉ dừng ở trao đổi đoàn hay chia sẻ kinh nghiệm mà còn gắn với việc hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, thương mại, khoa học-công nghệ, lao động, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đây cũng là những nội dung được Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh khi cho rằng Quốc hội hai nước có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật trong những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, kinh tế số, chuyển dịch năng lượng và đổi mới sáng tạo; đồng thời phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao.

Hợp tác phát triển ở nhiều lĩnh vực

Cùng với quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là trụ cột chính trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam-Hàn Quốc đạt 70 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025.

Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững hơn. Cùng với đó là những lĩnh vực hợp tác mới, có giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, hạ tầng thông minh và các chuỗi cung ứng chiến lược.

Về đầu tư, tính lũy kế đến hết tháng 7/2026, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 102,6 tỷ USD, với 10.567 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18,2% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ôtô và phụ tùng ôtô, xây dựng, bất động sản; số vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung tại Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Nguyên...

Về hợp tác phát triển (ODA), Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc cung cấp vốn ODA (nhận khoảng 20% tổng viện trợ của Hàn Quốc). Về vốn vay ODA, Chính phủ Hàn Quốc cung cấp vốn vay ODA cho Việt Nam thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) thuộc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM).

Hai nước đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng và bền vững hơn. (Ảnh: TTXVN)

Hợp tác khoa học công nghệ được xác định là trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương. Tại Khóa họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học-công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc tháng 4/2026, hai bên thống nhất thúc đẩy các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử, bán dẫn; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (VKIST), được xây dựng với sự hỗ trợ của Hàn Quốc, là một biểu tượng cho định hướng hợp tác này. Hàn Quốc đã viện trợ không hoàn lại 30 triệu USD cho dự án và hai bên hiện đang thúc đẩy triển khai giai đoạn 2.

Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik cũng nhấn mạnh triển vọng hợp tác trong các lĩnh vực AI, chất bán dẫn và công nghệ sinh học; đồng thời đề cập khả năng mở rộng hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, bao gồm phát triển đô thị mới, đường sắt cao tốc, năng lượng hạt nhân và lưới điện.

Giao lưu nhân dân - nền tảng bền vững của quan hệ hai nước

Một trong những điểm đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc là mức độ gắn kết ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, có khoảng 350.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc và 190.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam. Hai nước có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt-Hàn; đồng thời khoảng 5 triệu lượt người qua lại giữa hai nước mỗi năm.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam không chỉ là những cộng đồng cư trú, học tập, lao động và kinh doanh mà còn trở thành những cầu nối tự nhiên giữa hai đất nước. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik đánh giá đây là những nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Trong lĩnh vực lao động, hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS) vào tháng 6/2023 và gia hạn giai đoạn mới từ tháng 8/2025. Năm 2024, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lao động ngoài nước lớn thứ 3 của Việt Nam.

Cùng với đó, số lượng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc những năm gần đây tăng nhanh, hiện đạt khoảng 43.000 người. Tiếng Hàn Quốc cũng được giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Việt Nam, với hơn 60 trường đại học thành lập khoa tiếng Hàn và hơn 50.000 người Việt Nam đang theo học tiếng Hàn.

Du lịch cũng là một cầu nối quan trọng. Năm 2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 4,3 triệu lượt du khách, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam.

Những con số này cho thấy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc không chỉ được tạo dựng ở cấp độ Nhà nước hay giữa các cơ quan, mà đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống của người dân hai nước.

Từ nền tảng tin cậy đến tương lai chung

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong thời điểm quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, đồng thời hai nước hướng tới những dấu mốc mới trong quan hệ song phương.

Trong hơn ba thập kỷ qua, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, và hiện nay, mối quan hệ ấy đang được củng cố thêm bởi sự tin cậy chính trị, hợp tác nghị viện và sự gắn kết ngày càng sâu rộng giữa nhân dân hai nước.

Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy giao lưu giữa hai Quốc hội, triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác đã ký tháng 11/2025, đồng thời tạo thêm động lực nâng tầm hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik tin rằng chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội thúc đẩy việc triển khai thỏa thuận hợp tác đã ký kết; đồng thời mong muốn cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thảo luận các biện pháp tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác nghị viện giữa hai nước. Ông cũng hy vọng hai bên sẽ trao đổi quan điểm về các biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, vốn đã được nâng lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2022.

Việc tăng cường trao đổi và tích cực giao lưu không chỉ củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội hai nước, mà còn tạo dựng một nền tảng pháp lý và thể chế vững chắc cho việc duy trì sự thịnh vượng chung bền vững của Việt Nam và Hàn Quốc.

Từ nghị trường đến hợp tác kinh tế, từ khoa học-công nghệ đến giao lưu nhân dân, những lĩnh vực hợp tác ngày càng mở rộng đang tạo nên một mạng lưới liên kết nhiều tầng nấc giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đây cũng là nền tảng để hai nước hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hợp tác, đem lại lợi ích thiết thực hơn cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực./.

Hướng tới sự thịnh vượng chung bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.