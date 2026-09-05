Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Sau thời gian gặp khó về vật liệu xây dựng, mặt bằng và thời tiết, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua thành phố Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công, làm việc 3 ca nhằm đẩy nhanh tiến độ, bù đắp khối lượng còn chậm.



Những ngày này, trên công trường dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai, hoạt động thi công diễn ra khẩn trương. Tại nhiều vị trí, máy xúc, máy lu, xe vận chuyển vật liệu liên tục hoạt động; công nhân tập trung hoàn thiện nền đường, đắp đất, lu lèn, chuẩn bị các điều kiện để triển khai những hạng mục tiếp theo.



Tại những phạm vi đã được bàn giao mặt bằng và bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, nhà thầu đang triển khai các lớp kết cấu nền, mặt đường. Những vị trí đã hoàn thiện nền đường tiếp tục được thực hiện cấp phối đá dăm, lớp CTB và lớp gia cố xi măng 4%, tiến tới thảm bê tông nhựa. Các khu vực chưa hoàn thiện nền đường được tập trung đắp đất, lu lèn đạt độ chặt theo yêu cầu.



Thiếu tá Lâm Quốc Lịch, Chỉ huy trưởng công trình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Cho biết đối với những phạm vi đã được bàn giao mặt bằng, đơn vị đang tổ chức thi công đến lớp CTB, lớp gia cố xi măng 4%. Những vị trí bảo đảm các yếu tố kỹ thuật sẽ được triển khai thảm mặt đường. Trong khi đó, tại các vị trí còn lại, nhà thầu tiếp tục đắp đất, hoàn thiện nền K98 để chuyển sang các bước thi công cấp phối đá dăm, CTB và thảm nhựa.



Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, đến nay khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 35%. Trong khi thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn lớn, tạo áp lực không nhỏ đối với các đơn vị thi công.



Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, nhà thầu đã huy động trên 90 đầu máy móc, thiết bị cùng gần 200 kỹ sư, công nhân làm việc tại công trường. Các tổ, đội thi công được bố trí thành nhiều mũi, triển khai 3 ca liên tục nhằm tận dụng tối đa thời gian và mặt bằng được bàn giao.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương kiểm tra thực tế tiến độ thi công cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua phường Chơn Thành. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thay vì tạm dừng thi công, các đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động trên công trường. Lực lượng kỹ sư, công nhân được bố trí thay phiên nhau làm việc; nơi nghỉ được sắp xếp ngay tại dự án để bảo đảm nhân lực phục vụ các ca thi công liên tục.



Theo Thiếu tá Lâm Quốc Lịch, việc tổ chức thi công 3 ca được thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ đề ra. Trong thời gian nghỉ lễ 2/9, đơn vị vẫn tổ chức thi công xuyên lễ, tập trung vào những phần việc đủ điều kiện triển khai để bù khối lượng và đẩy nhanh tiến độ dự án.



Không chỉ tăng cường nhân lực, thiết bị, các đơn vị thi công cũng đang chủ động tổ chức nhiều mũi thi công phù hợp với tình hình thực tế. Những khu vực có mặt bằng được bàn giao được ưu tiên triển khai đồng bộ, hạn chế thời gian chờ đợi giữa các công đoạn. Việc hoàn thiện nền đường đến đâu sẽ tiếp tục triển khai các lớp kết cấu mặt đường đến đó, qua đó từng bước nâng khối lượng thực hiện trên toàn tuyến.



Cùng với nỗ lực của nhà thầu, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được chính quyền địa phương tập trung thực hiện. Việc sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà thầu có thể triển khai đồng thời nhiều mũi thi công, tránh tình trạng phải thi công chia cắt, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.



Ông Nguyễn Anh Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai, cho biết: Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đến nay đã đạt khoảng 98,5%. Phần diện tích còn lại, các hộ dân cơ bản đồng thuận và đang thực hiện tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng.



"Chính quyền địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân phối hợp thực hiện, đồng thời tập trung giải quyết những phần việc thuộc trách nhiệm của địa phương nhằm sớm hoàn tất bàn giao mặt bằng. Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư và các nhà thầu tổ chức thi công liên tục, đồng bộ trên toàn bộ phạm vi dự án", ông Tài thông tin.



Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tổng chiều dài hơn 52 km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai. Đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai dài khoảng 6,6 km, có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng.



Đây là tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối khu vực Đông Nam Bộ. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ liên thông với cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, tạo thành trục giao thông kết nối từ Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh với các tuyến cao tốc, sân bay và hệ thống cảng.



Việc đẩy nhanh tiến độ dự án không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng mà còn mở rộng khả năng kết nối giữa các địa phương, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân và thúc đẩy giao thương.

Đối với thành phố Đồng Nai, tuyến cao tốc được kỳ vọng góp phần tăng cường kết nối với các khu vực kinh tế trọng điểm, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.



Trong bối cảnh khối lượng công việc còn lớn, việc duy trì thi công liên tục, huy động tối đa nhân lực, thiết bị và sớm hoàn tất phần mặt bằng còn lại đang được xác định là những yếu tố then chốt để dự án bảo đảm mục tiêu tiến độ đề ra./.



Rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc Chính phủ yêu cầu rà soát quy định khoảng cách an toàn, xử phạt vi phạm để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông dịp lễ và Tết.