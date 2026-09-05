Mỹ gia tăng sức ép với Iran trên nhiều phương diện

Ngày 4/9, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế và ngoại giao đối với Iran, trong khi Hàn Quốc cho biết đang xem xét khả năng đóng góp quân sự cho các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng.



Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt Golden Global, một ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ, với cáo buộc có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm siết chặt cô lập kinh tế đối với Tehran.



Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng các tổ chức tài chính đang phải “nhận bài học đắt giá” về mức độ nghiêm túc của Washington trong chiến dịch gây sức ép về kinh tế.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt hỗ trợ chính quyền Iran, đồng thời cảnh báo các tổ chức tài chính khác có thể đối mặt với biện pháp tương tự.



Cũng trong ngày 4/9, Mỹ cùng các đồng minh Anh, Pháp và Đức vận động các thành viên Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông qua một nghị quyết mới về Iran vào tuần tới.

Nghị quyết dự kiến chính thức báo cáo trường hợp của Iran lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với cáo buộc nước này vi phạm các nghĩa vụ hạt nhân.



Trước đó, vào tháng 6/2025, IAEA đã thông qua nghị quyết cho rằng Tehran vi phạm cam kết do không hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra về các dấu vết urani được phát hiện tại những địa điểm chưa công bố.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Iran được cho là đã ngăn các thanh sát viên IAEA tiếp cận những cơ sở làm giàu urani, vốn là mục tiêu trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 vừa qua.



Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích hòa bình và tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Tuy nhiên, nếu được thông qua, nghị quyết mới có thể mở đường cho các biện pháp trừng phạt quốc tế tiếp theo đối với Tehran.

Trong diễn biến liên quan, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 4/9 cho biết chưa có quyết định cuối cùng về việc điều động lực lượng quân sự tới eo biển Hormuz và quá trình xem xét vấn đề này vẫn đang được tiến hành.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết Hàn Quốc có thể đóng góp về mặt quân sự vào các nỗ lực quốc tế nhằm bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển này, với điều kiện việc đóng góp không ảnh hưởng đến trạng thái sẵn sàng phòng thủ của Hàn Quốc và phải tuân thủ trình tự pháp lý trong nước.

Quan chức này cho biết các cuộc thảo luận hiện chưa đến giai đoạn xin Quốc hội phê chuẩn và chưa có quyết định cuối cùng.



Phát biểu trên được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin Chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị xin Quốc hội phê chuẩn kế hoạch điều động lực lượng quân sự tới eo biển Hormuz, trong đó có một tàu hỗ trợ tác chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây được cho là đã gia tăng sức ép đối với Seoul, yêu cầu Hàn Quốc đóng góp lực lượng quân sự cho tuyến đường thủy quan trọng này, đồng thời nhiều lần cáo buộc đồng minh Hàn Quốc từ chối đề nghị của ông.



Quan chức Văn phòng Tổng thống cũng bác bỏ những đồn đoán cho rằng vấn đề triển khai lực lượng tới Hormuz đang gây trở ngại cho các cuộc đàm phán Seoul-Washington nhằm thúc đẩy thực hiện thỏa thuận kinh tế và quốc phòng đạt được vào năm ngoái trong khuôn khổ một thỏa thuận thuế quan rộng hơn.

Tuy nhiên, quan chức này thừa nhận các cuộc đàm phán song phương đang diễn ra không thuận lợi, đồng thời cho biết những vấn đề liên quan đến chất bán dẫn cũng đang được thảo luận.



Đầu tuần này, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang nỗ lực xây dựng chính sách thuế quan đối với chất bán dẫn mang tính “có mục tiêu” và “thận trọng, có cân nhắc”./.

Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Iran "chìa cành olive" với Mỹ Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nêu rõ “nếu Mỹ thực hiện trở lại các cam kết theo biên bản ghi nhớ, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ ngay lập tức có hành động tương xứng.”

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