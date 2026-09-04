Giao tranh ác liệt giữa Houthi và quân đội Yemen, ít nhất 129 người thiệt mạng

Ít nhất 129 người đã thiệt mạng do giao tranh ác liệt giữa lực lượng Houthi và quân đội Yemen tại khu vực ven Biển Đỏ. Đây được coi là một trong những đợt đụng độ đẫm máu nhất tại quốc gia này trong nhiều năm qua.

Giao tranh bùng phát ngày 3/9 sau khi lực lượng Houthi tiến hành cuộc tấn công trên bộ, kết hợp phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các khu vực ven biển gần eo biển Bab al-Mandab, cửa ngõ phía Nam của Biển Đỏ.

Theo giới chức quân đội Yemen, số người thiệt mạng hiện đã tăng lên 129 người, trong đó có 66 binh sỹ thuộc lực lượng chính phủ. Các nguồn tin y tế và quân sự thân Houthi cũng cho biết ít nhất 62 tay súng của lực lượng này thiệt mạng. Nạn nhân còn lại là dân thường.

Các nguồn tin quân sự cho biết Houthi đang tìm cách giành quyền kiểm soát các khu vực cao điểm nhìn xuống eo biển Bab al-Mandab và thành phố cảng Mokha, qua đó có thể gây sức ép đối với các lực lượng chính phủ và đe dọa hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới.

Lực lượng Houthi hiện kiểm soát cảng Hodeida, nằm ở phía Bắc Mokha, nhưng chưa kiểm soát các khu vực giáp eo biển Bab al-Mandab. Trong khi đó, Chính phủ Yemen đã điều viện binh từ Aden tới Taiz theo yêu cầu của Saudi Arabia.

Theo chuyên gia Mohammed al-Basha thuộc tổ chức tư vấn rủi ro Basha Report có trụ sở tại Mỹ, Houthi muốn kiểm soát các vùng đồi nhìn xuống Bab al-Mandab và Mokha trước khi tiến về khu vực ven biển.

Việc kiểm soát các địa điểm chiến lược này có thể giúp lực lượng Houthi gia tăng vị thế trong các cuộc đàm phán với Chính phủ Yemen và Saudi Arabia.

Eo biển Bab al-Mandab nối Biển Đỏ, qua kênh đào Suez, với Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương, là tuyến hàng hải đặc biệt quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng và hàng hóa toàn cầu. Tầm quan trọng của tuyến đường này càng gia tăng trong bối cảnh Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz, làm gián đoạn đáng kể hoạt động vận chuyển dầu mỏ từ khu vực Vùng Vịnh.

Yemen rơi vào vòng xoáy xung đột kéo dài hơn một thập kỷ. Thỏa thuận đình chiến mong manh giữa lực lượng Houthi và chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn đã đổ vỡ hồi tháng Bảy, sau khi lực lượng Houthi tiếp nhận một máy bay Iran tới Sanaa. Sau đó, Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và lãnh thổ nước này.

Các cuộc giao tranh mới nhất làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại khu vực Bab al-Mandab, trong bối cảnh lực lượng Houthi từng nhiều lần tấn công tàu thuyền đi qua Biển Đỏ kể từ khi xung đột Gaza bùng phát năm 2023./.

Houthi bị nghi đứng sau vụ tấn công đánh chìm tàu hàng Ấn Độ trên Biển Đỏ Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen đã cứu toàn bộ 14 thuyền viên trên tàu hàng MSV Faize Noore Oliya treo cờ Ấn Độ sau khi con tàu bị tấn công và chìm trên Biển Đỏ, ngoài khơi thành phố cảng Hodeida.