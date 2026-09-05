EU và Hamas phản đối đề xuất di dời người dân khỏi Dải Gaza

Ngày 4/9, Liên minh châu Âu (EU) và phong trào Hồi giáo Hamas đã lên tiếng phản đối đề xuất của một số bộ trưởng trong Chính phủ Israel về việc đưa người Palestine rời khỏi Dải Gaza để chuyển ra nước ngoài.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Christian Wigand nêu rõ: “Chúng tôi phản đối mọi ý đồ nhằm thay đổi nhân khẩu học hoặc lãnh thổ tại Dải Gaza. Không được phép có hành động di dời cưỡng bức đối với người dân tại đây.”

Ông đồng thời khẳng định Dải Gaza là một phần không thể tách rời của một nhà nước Palestine trong tương lai.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, cùng ngày, người phát ngôn Hamas Hazem Qassem nhận định những tuyên bố ngày càng mạnh mẽ từ phía Israel về việc thúc đẩy kế hoạch di dời người dân tại Dải Gaza là “một diễn biến cực kỳ nguy hiểm.”

Ông kêu gọi các quốc gia Arab và Hồi giáo có hành động nghiêm túc, thống nhất để phản đối kế hoạch này, đồng thời đưa ra các lập trường và biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn hành động trên.

Các phản ứng được đưa ra sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir ngày 3/9 công bố kế hoạch đưa khoảng 250.000 người Palestine rời khỏi Dải Gaza ngay trong năm đầu tiên, tiến tới di dời toàn bộ khoảng 2 triệu người dân tại đây trong 6 năm tiếp theo.

Tuyên bố của ông Ben-Gvir được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này sẵn sàng triển khai việc đưa người Palestine rời khỏi Dải Gaza bằng đường biển và đường bộ, song vẫn đang chờ sự phối hợp từ phía Mỹ. Theo ông Katz, phía Mỹ hiện đang thảo luận về các địa điểm tiềm năng có thể tiếp nhận người Palestine.

Cùng chung quan điểm cứng rắn, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich trước đó cũng từng đề xuất đưa người Palestine rời khỏi Bờ Tây, trong bối cảnh các vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại khu vực này đang có chiều hướng gia tăng.

Theo luật pháp quốc tế, việc cưỡng bức di dời dân thường là hành động bất hợp pháp và có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Lập trường của EU cũng thể hiện sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước và nỗ lực ngăn chặn tình hình nhân đạo tại khu vực trở nên nghiêm trọng hơn./.​

Kế hoạch giải giáp Hamas và rút quân Israel khỏi Gaza vẫn đình trệ Đặc phái viên Hội đồng Hòa bình phụ trách Gaza Nickolay Mladenov chỉ trích chính sách của Israel hạn chế cung cấp vật tư làm nơi trú ẩn cho người Palestine tại Dải Gaza.