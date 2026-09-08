Việt Nam-Israel thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng, AI và đổi mới sáng tạo

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn vừa có chuyến công tác tại thành phố Be’er Sheva, miền Nam Israel, làm việc với lãnh đạo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố an ninh mạng Israel (CERT), Phòng thí nghiệm quốc gia về an ninh mạng thuộc Cục An ninh mạng quốc gia Israel (INCD), Khu đổi mới sáng tạo vùng Be’er Sheva và Trung tâm Nghiên cứu an ninh mạng thuộc Đại học Ben-Gurion vùng Negev (BGU), nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo.

Tại INCD, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn đã được Giám đốc CERT Emanuel giới thiệu về vai trò, chức năng của Trung tâm trong hệ thống bảo vệ an ninh mạng quốc gia Israel, những thách thức an ninh mạng hiện nay cũng như các biện pháp ứng phó trước các cuộc tấn công mạng.

Đại sứ cũng tham quan phòng thí nghiệm quốc gia về an ninh mạng và tìm hiểu hoạt động thử nghiệm các giải pháp công nghệ mới, hỗ trợ các start-up và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ vận hành.

Hai bên trao đổi về khả năng tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực an ninh mạng.

Tại Khu đổi mới sáng tạo vùng Be’er Sheva, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn tìm hiểu mô hình phối hợp giữa chính quyền thành phố, Đại học Ben-Gurion và Bệnh viện Soroka trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ, hỗ trợ các start-up và kết nối doanh nghiệp với chính quyền và giới nghiên cứu.

Trong cuộc làm việc với Trung tâm Nghiên cứu an ninh mạng thuộc BGU, Giáo sư Yuval Elovici, Giám đốc Trung tâm, giới thiệu những nghiên cứu và giải pháp mới trong lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt là việc ứng dụng AI vào bảo đảm an ninh mạng.

Hai bên trao đổi về khả năng hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, cũng như cơ hội để sinh viên Việt Nam theo học các chương trình sau đại học và nhận học bổng toàn phần của BGU trong lĩnh vực an ninh mạng và AI.

Be’er Sheva là thành phố ở miền Nam Israel, được biết đến là một trong những trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của nước này.

Trong hơn một thập kỷ qua, thành phố đã chuyển mình từ một đô thị nhỏ, thưa dân thành trung tâm công nghệ an ninh mạng của Israel, sau khi Chính phủ Israel năm 2014 quyết định phát triển Be’er Sheva thành trung tâm đổi mới sáng tạo về công nghệ an ninh mạng tầm cỡ thế giới.

Phòng thí nghiệm công nghệ vận hành của INCD hiện là một trong 3 phòng thí nghiệm chuyên biệt về lĩnh vực này trên thế giới.

Các cuộc làm việc tại Be’er Sheva góp phần tăng cường hiểu biết, mở ra thêm cơ hội kết nối và hợp tác giữa Việt Nam và Israel trong các lĩnh vực an ninh mạng, AI và đổi mới sáng tạo.

Đây cũng là những lĩnh vực Israel có thế mạnh và thuộc nhóm 10 công nghệ chiến lược được Việt Nam ưu tiên phát triển./.

Đưa công nghệ Israel vào nông nghiệp Việt: Từ chuyển giao đến đồng phát triển Israel với kinh nghiệm phát triển nông nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt có nhiều công nghệ và mô hình có thể được Việt Nam tham khảo, thích ứng và cùng phát triển.