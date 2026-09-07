KOL cần chuyển từ sức ảnh hưởng sang trách nhiệm kiến tạo niềm tin số

Chiều 7/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số” do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức đã chính thức khai mạc.

Sự kiện quy tụ hơn 1.000 nghệ sỹ, KOL (người có sức ảnh hưởng), nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia và đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cùng nhau trao đổi về trách nhiệm của KOL trong xây dựng niềm tin trên không gian số.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng, Tiến sỹ Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số nhấn mạnh, những người có ảnh hưởng tại Việt Nam không còn hoạt động riêng lẻ mà đã trở thành cộng đồng có khả năng dẫn dắt xu hướng, kết nối giá trị và đóng góp vào đời sống xã hội.

Giá trị của sức ảnh hưởng không chỉ nằm ở số lượng người theo dõi mà quan trọng hơn là niềm tin mang lại cho cộng đồng.

Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, một tiếng nói chân thành có thể khiến hàng triệu người chú ý đến một vấn đề, một nội dung tử tế có thể thay đổi cách công chúng nhìn nhận sự việc.

Từ Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tháng 8/2025, cộng đồng KOL đã có những chuyển biến tích cực, với các hành động thiết thực đồng hành cùng đất nước.

Liên minh Niềm tin số cùng mạng lưới Câu lạc bộ Niềm tin số tại các tỉnh, thành từng bước trở thành cầu nối, chuyển hóa sức ảnh hưởng số thành sức mạnh quốc gia, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.

Tại hội nghị, mạng lưới 34 Câu lạc bộ Niềm tin số tại các tỉnh, thành chính thức ra mắt, đánh dấu bước phát triển mới của Liên minh Niềm tin số trong mở rộng kết nối từ Trung ương đến địa phương.

Các câu lạc bộ được định hướng trở thành những “chốt trạm” tại cơ sở, kết nối KOL, nhà sáng tạo nội dung với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

Nhà sáng tạo nội dung văn hóa Việt - Lào, cô Maysaa, trình bày tham luận tại Phiên toàn thể, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026, chiều 7/9/2026. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cùng với đó, KOL Summit 2026 giới thiệu Chương trình Tín nhiệm người có ảnh hưởng, gồm Bộ tiêu chuẩn hoạt động, khóa đào tạo với 7 khóa học chuyên đề và Nền tảng đánh giá Tín nhiệm người có ảnh hưởng.

Trong khuôn khổ Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II, khách mời còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm công nghệ tại Digital Trust Zone, tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo, nhận diện Deepfake, kiểm chứng thông tin và các giải pháp bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Không gian trải nghiệm giúp người tham dự trực tiếp tiếp cận những vấn đề đang đặt ra đối với niềm tin số.

Trước đó, sáng 7/9, hội nghị đã diễn ra hai phiên chuyên đề song song, tập trung vào những vấn đề đặt ra đối với người có sức ảnh hưởng trong môi trường số.

Tại phiên chuyên đề 1, ông Nguyễn Tất Hồng Dương, Phó Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam cho rằng, trong một thế giới có hàng tỷ thông tin cạnh tranh mỗi ngày, để được công chúng nhìn thấy đã khó, để họ dừng lại, lắng nghe, tin tưởng và hành động còn khó hơn.

KOL, KOC (người tiêu dùng chủ chốt hoặc người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) có khả năng đưa một câu chuyện đến hàng triệu người, tạo ra thảo luận xã hội và tác động tới suy nghĩ, lựa chọn, hành động của cộng đồng.

Nhà báo Nguyễn Tất Hồng Dương, Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, Tổng biên tập Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, phát biểu tại Phiên chuyên đề thứ nhất. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo đó, yếu tố quyết định sức ảnh hưởng là mức độ tin cậy của công chúng. Khi niềm tin đủ lớn, người có sức ảnh hưởng trở thành nguồn tham chiếu của cộng đồng trong tiếp nhận thông tin, hình thành nhận thức và đưa ra quyết định.

Phiên chuyên đề chỉ ra ba biểu hiện của cuộc khủng hoảng niềm tin trên không gian số: Niềm tin bị đe dọa; những cơ chế xác lập niềm tin suy yếu và hậu quả của thông tin sai lệch có thể lan rộng trên quy mô xã hội. Đặc biệt, AI và Deepfake khiến khuôn mặt, giọng nói, hình ảnh, video đều có thể bị làm giả.

Ba thách thức lớn được đặt ra gồm tốc độ, bằng chứng và niềm tin, giá trị. Khi những căn cứ truyền thống để phân biệt thật - giả bị lung lay, vai trò của người có sức ảnh hưởng càng quan trọng trong việc đưa thông tin chính xác đến cộng đồng.

Tại phiên chuyên đề 2 “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo,” Đại tá-Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an nhận định, cộng đồng sáng tạo nội dung tại Việt Nam đã phát triển thành lực lượng có quy mô lớn, ảnh hưởng xã hội sâu rộng và đóng góp ngày càng rõ nét vào nền kinh tế số.

Tuy nhiên, hoạt động của người có ảnh hưởng cũng đứng trước những thay đổi lớn về công nghệ, pháp lý và kỳ vọng của xã hội.

Thực tế, ba xu thế lớn đang tác động đến lĩnh vực này gồm: sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tạo sinh; sự hoàn thiện của hành lang pháp lý, sự thay đổi trong cách thị trường, thương hiệu, nền tảng và công chúng đánh giá người có ảnh hưởng.

Khi AI có thể tạo video, hình ảnh, giọng nói hay kịch bản trong thời gian rất ngắn, trách nhiệm đối với nội dung cần được xác định rõ.

Bên cạnh đó, thước đo giá trị của người có ảnh hưởng đang chuyển từ độ phủ truyền thông sang uy tín, mức độ phù hợp và trách nhiệm. Niềm tin trở thành tài sản quan trọng của người làm nghề sáng tạo; sáng tạo nội dung ngày càng được nhìn nhận như một nghề nghiệp thực thụ, có công cụ, tài sản, thị trường, hành lang pháp lý và trách nhiệm xã hội đi kèm.

Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ hai quy tụ nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia và đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh trách nhiệm của từng chủ thể trong hệ sinh thái, từ cơ quan quản lý nhà nước, nền tảng số, doanh nghiệp, nhãn hàng đến cộng đồng người có ảnh hưởng.

Cơ quan quản lý cam kết đồng hành, hỗ trợ, bảo vệ những người làm nghề chân chính; đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng sức ảnh hưởng để quảng cáo sai sự thật, lan truyền thông tin sai lệch, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây tổn hại cho cộng đồng.

Các nội dung được trao đổi tại Hội nghị hướng tới thúc đẩy cộng đồng người có sức ảnh hưởng sử dụng công nghệ có trách nhiệm, kiểm chứng trước khi chia sẻ, minh bạch trong sử dụng AI, tôn trọng tài sản sáng tạo và dùng sức ảnh hưởng để tạo ra những giá trị thực chất cho cộng đồng, góp phần hình thành mạng lưới những người có ảnh hưởng trở thành các điểm tựa đáng tin cậy trên không gian mạng./.

KOL Summit 2026 hướng tới hệ sinh thái ảnh hưởng số minh bạch và bền vững KOL Summit 2026 diễn ra ngày 7/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 1.000 chuyên gia, nghệ sĩ, nhà sáng tạo cùng thảo luận về AI, thông tin sai lệch và niềm tin số.