Cà Mau siết chặt kiểm soát, xử lý dứt điểm vi phạm khai thác IUU

Trong hai ngày 6-7/9, Đoàn công tác liên ngành (Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về công tác chống khai thác IUU) do Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về công tác chống khai thác IUU) làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại địa bàn Đồn Biên phòng Sông Đốc và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác đã kiểm tra các nội dung về công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chống khai thác IUU và hướng dẫn ngư dân nắm và thực hiện sơ đồ hoạt động nghề cá trên biển; công tác quản lý tàu cá, đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, vi phạm; công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảng, bến tàu cá, thực hiện thủ tục xuất, nhập bến trên eCDT (biển, bảng quy trình xuất nhập cảng, bến; số lượng tàu cá chênh lệch giữa hệ thống phần mềm xuất nhập của Bộ đội Biên phòng và trên hệ thống eCDT, nguyên nhân, giải pháp khắc phục; việc thực hiện khai báo tàu cá cập cảng trên phần mềm eCDT theo quy định)…

Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về công tác chống IUU phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: Hoàng Tá/TTXVN phát)

Cùng đó, Đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra về công tác tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại các cảng cá, khu neo đậu, ven bờ, ven các đảo gần bờ. Nhất là công tác xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU (kết quả xử lý các vụ việc còn tồn đọng từ năm 2024 đến nay và giải pháp khắc phục, cũng như tỷ lệ % cập nhật kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; tình hình, kết quả xử lý vi phạm mất kết nối VMS (hệ thống giám sát tàu cá) theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường…

Một nội dung trọng tâm được đoàn lưu ý là kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế từng được chỉ ra trong thời gian qua, nhất là ở khâu kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng, truy xuất nguồn gốc khai thác, cập nhật dữ liệu nghề cá và phối hợp liên ngành trong kiểm tra, giám sát hoạt động trên biển…

Đặc biệt là các ý kiến tập trung phân tích những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới về công tác chống IUU.

Với quy mô hơn 5.100 tàu cá, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đối với toàn bộ tàu cá thuộc diện bắt buộc. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, Cà Mau kiên quyết ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác IUU của các tổ chức, cá nhân trên vùng biển địa phương.

Đặc biệt, tỉnh đặt mục tiêu cao nhất là chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Cà Mau khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.

Ông Lê Văn Sử cũng kiến nghị Đoàn kiểm tra triển khai các giải pháp khắc phục khó khăn trong công tác chống khai thác IUU tại tỉnh Cà Mau; trong đó, tập trung nghiên cứu các thủ tục pháp lý và kiến nghị các giải pháp và thủ tục để cấp phép hoạt động cho các bến cá tạm trên địa bàn tỉnh; xử lý dứt điểm các hoạt động khai thác hải sản của các phương tiện sai luồng, sai tuyến, vi phạm vùng biển nước ngoài và các nhóm tàu cá có dấu hiệu vi phạm; rà soát, thống kê lại các điểm sai sót của hệ thống VMS…

Phát biểu kết luận, Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu, Trưởng đoàn kiểm tra về công tác chống khai thác IUU ghi nhận sự nỗ lực của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và các lực lượng phối hợp trong công tác chống IUU thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung lực lượng, phương tiện tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau về công tác chống IUU.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh cũng đề nghị duy trì thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra, kiểm soát sử dụng phần mềm quản lý, kiểm soát tàu cá, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào cửa biển, kiên quyết không cho các phương tiện không đảm bảo thủ tục, giấy tờ ra biển hoạt động.

Đồng thời, cần rà soát lại các tồn tại, khó khăn trong chống khai thác IUU để đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới; các ngành phối hợp chặt chẽ để cập nhật, liên thông các dữ liệu về chống khai thác IUU.

Đặc biệt là cần tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, trọng tâm là các chủ tàu cá, thuyền trưởng nâng cao nhận thức đảm bảo 100% ngư dân nắm, am hiểu quy định cơ bản của pháp luật về chống khai thác IUU…/.

Khắc phục "thẻ vàng" IUU ở Cà Mau: Số hóa dữ liệu, siết chặt quản lý tàu cá Tỉnh Cà Mau triển khai bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng tới nghề cá minh bạch, phát triển bền vững, quyết tâm chung tay cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" của EC.