Từ ngày 12-13/9, khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 9/9, trên khu vực biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo, trong khoảng ngày 12-13/9, trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông (với xác suất khoảng 70-80%; sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30-40%).

Cùng với đó, khoảng từ ngày 9-11/9, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu (xác suất xảy ra 70-80%). Cảnh báo, trong thời gian trên, khu vực phía Bắc của vịnh Bắc Bộ gió có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng cao từ 2-3m, biển động.

Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống dưới 33 độ C. Khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 23 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin thêm: Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa Đông năm 2026-2027. Trung bình nhiều năm đợt không khí lạnh đầu tiên rơi vào khoảng thời gian 12/9 - 4/10. Đợt không khí lạnh sớm nhất xảy ra vào ngày 16/8. Như vậy, với dự báo như trên thì không khí lạnh xảy ra sớm hơn khoảng 3-5 ngày so với trung bình nhiều năm.

Với kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, dự báo từ khoảng ngày 10-17/9, khu vực các tỉnh Trung

Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Theo số liệu dự báo hiện tại có 2 kịch bản mưa:Kịch bản 1 (xác suất 60-70%): Mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến ngày 16/9, vùng tâm mưa là khu vực từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.

Kịch bản 2 (xác suất 30-40%): Mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ khoảng ngày 14/9 và kéo dài đến khoảng ngày 17/9, vùng tâm mưa tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế.Ngoài ra, dự báo trong khoảng ngày 9-12/9, do gió mùa Tây Nam có khả năng tăng cường hoạt động mạnh nên khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông xuất hiện nhiều hơn.

Đối với diễn biến mưa chiều tối và đêm 7/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều tối 7/9, khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Các khu vực nêu trên đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Với dự báo diễn biến thời tiết như trên, Cục Khí tượng Thủy văn sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các Đài Khí tượng Thủy văn theo dõi chặt chẽ và thường xuyên cập nhật thông tin dự báo gửi các bộ, địa phương và các cơ quan liên quan theo quy định.

Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại trước các hình thái thời tiết trên, các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn; đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân. Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.../.

Thời tiết ngày 7/9: Mưa dông diện rộng, cảnh báo lũ quét và sạt lở tại vùng núi Chiều và đêm 7/9, nhiều khu vực Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to; Điện Biên đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

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