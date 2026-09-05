Núi lửa Anak Krakatau tại Indonesia phun trào dữ dội

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, núi lửa Anak Krakatau tại huyện South Lampung, tỉnh Lampung của nước này, đã phun trào sáng 5/9, buộc nhà chức trách kêu gọi người dân và du khách nâng cao cảnh giác.



Vụ phun trào bắt đầu lúc 23h07 ngày 4/9 (theo giờ địa phương). Từ nửa đêm đến 6h00 sáng 5/9, các đài quan sát ghi nhận những cột dung nham phun lên từ miệng núi lửa.

Tiếng nổ và tiếng rung phát ra từ núi lửa cũng được nghe thấy tại một trạm quan sát gần đó.



Nhà chức trách hiện vẫn duy trì mức cảnh báo cấp III đối với Anak Krakatau, với vùng cấm có bán kính 3 km tính từ miệng núi lửa đang hoạt động.

Cơ quan Địa chất Indonesia cho biết cấu trúc của núi lửa, được hình thành trở lại sau đợt phun trào năm 2018, hiện vẫn tương đối nhỏ và chưa được đánh giá là có khả năng sụp đổ ở quy mô đủ lớn để gây ra sóng thần.



Trước tình hình trên, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia (BNPB) khẳng định người dân không cần hoảng loạn nhưng phải duy trì cảnh giác.

Nhà chức trách yêu cầu người dân và du khách tuyệt đối không đi vào khu vực cấm hoặc tiếp cận núi lửa để quan sát, quay phim vụ phun trào.

Người dân tại các khu vực ven biển thuộc tỉnh Banten và Lampung cũng được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin từ Cơ quan Địa chất, BNPB và chính quyền địa phương./.

Indonesia nâng cảnh báo núi lửa Sinabung, sơ tán dân hai ngôi làng Người dân được khuyến cáo không đến gần khu vực nguy hiểm quanh núi lửa, chuẩn bị sẵn sàng sơ tán; tại các khu vực bị ảnh hưởng được nên đeo khẩu trang, đặc biệt khi hoạt động ngoài trời.

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