Lũ quét lại Nepal và Trung Quốc: Đẩy mạnh công tác nhận dạng nạn nhân,

Trong khi công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn tiếp tục, Nepal đang đẩy mạnh nhận dạng nạn nhân, đánh giá quy mô thiệt hại và khôi phục hạ tầng thiết yếu sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại vùng biên giới hai nước Nepal và Trung Quốc ngày 26/8.



Theo Bộ Ngoại giao Nepal, các đội pháp y của Ấn Độ, Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc đang phối hợp với lực lượng chức năng nước này để đẩy nhanh việc thu thập, phân tích ADN và xác định danh tính các nạn nhân.

Nepal cũng đề nghị hỗ trợ thêm các bộ xét nghiệm ADN, thiết bị bảo quản thi thể và các phương tiện chuyên dụng phục vụ công tác pháp y.



Trong một diễn biến mới, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 5/9 tới Nepal để thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Ông Cho cũng thăm lực lượng cứu trợ Hàn Quốc đang làm nhiệm vụ tại hiện trường và gặp gia đình 9 công dân Hàn Quốc vẫn mất tích sau thảm họa.



Bên cạnh đó, chính quyền Nepal bắt đầu triển khai các biện pháp phục hồi cơ sở hạ tầng tại những khu vực bị ảnh hưởng, tập trung vào đường sá, điện và thông tin liên lạc để bảo đảm việc vận chuyển hàng cứu trợ và khôi phục đời sống người dân.

Bộ Ngoại giao Nepal cho biết công tác đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành và sẽ tiếp tục được cập nhật để phục vụ kế hoạch tái thiết.



Đánh giá sơ bộ của Cơ quan Quốc gia về Giảm nhẹ và Quản lý thiên tai Nepal (NDRRMA) cho thấy tổng thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, khu dân cư, cầu, y tế, giáo dục, nông nghiệp, năng lượng, điện và viễn thông lên tới khoảng 387,54 tỷ rupee Nepal (khoảng 2,6 tỷ USD).

Trong 4 tháng đầu của quá trình phục hồi, Nepal ước tính cần khoảng 7,95 tỷ rupee (53 triệu USD) cho các hạng mục cấp thiết như khôi phục đường sá, xây dựng nơi ở tạm thời, cung cấp nước sạch và khôi phục điện.



Tính đến sáng 5/9, ít nhất 7.500 ngôi nhà đã bị phá hủy, trong khi tổng số nhà cần xây dựng lại có thể lên tới 20.000 ngôi. Thiệt hại tại các công trình thủy điện cũng rất lớn. Có 11 dự án thủy điện nằm trong khu vực bị ảnh hưởng, trong đó một số dự án bị phá hủy đường tiếp cận và các hạng mục hạ tầng quan trọng.



Tại khu vực biên giới phía Trung Quốc, công tác khắc phục hậu quả tại cảng Gyirong thuộc Khu tự trị Tây Tạng tiếp tục được triển khai. Ngày 5/9, Trung Quốc đã huy động 726 quân nhân tham gia tìm kiếm, cứu hộ, thông tuyến, vận chuyển và phòng chống dịch bệnh. Lực lượng chức năng đồng thời cung cấp hỗ trợ y tế hơn 900 lượt cho người dân và nhân viên cứu hộ.



Trung Quốc cũng đã đưa 451 tấn nhiên liệu vào khu vực bị ảnh hưởng để phục vụ công tác cứu hộ và khôi phục hoạt động giao thông.

Dọc tuyến G216 phục vụ cứu hộ, nhà chức trách xác định 58 điểm có nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất, đồng thời kiểm tra và đánh giá rủi ro tại 3 khu dân cư, lựa chọn địa điểm xây dựng 2 khu sơ tán khẩn cấp.



Chính quyền Trung Quốc cũng cho biết tiếp tục hỗ trợ các công dân nước ngoài bị ảnh hưởng và cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân Nepal bị mắc kẹt tại khu vực biên giới, đồng thời tạo điều kiện để những người này rời khu vực một cách có trật tự.



Về hỗ trợ quốc tế, Bộ Ngoại giao Nepal cho biết 29 quốc gia cùng Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và một số tổ chức quốc tế đã cung cấp hoặc cam kết hỗ trợ nhân đạo, tài chính và kỹ thuật.

Các nhóm chuyên môn nước ngoài hiện tập trung nhiều hơn vào những lĩnh vực mà Nepal cần hỗ trợ trực tiếp như pháp y, nhận dạng nạn nhân và kỹ thuật cứu hộ.



Trận lũ quét ngày 26/8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh dọc sông Bhote Koshi của Nepal và khu vực Gyirong của Trung Quốc.

Trong bối cảnh hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp diễn, việc nhận dạng nạn nhân, khôi phục các tuyến giao thông và hạ tầng thiết yếu đang trở thành những nhiệm vụ cấp bách nhằm đưa cuộc sống tại các khu vực bị ảnh hưởng từng bước trở lại bình thường./.

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Ghi nhận hơn 1.300 người thiệt mạng Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai Nepal, tính đến 20h00 tối 4/9, theo giờ Việt Nam, nước này ghi nhận ít nhất 1.287 người thiệt mạng và 5.083 người mất tích do thảm họa trên.

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