An Giang phạt 2 chủ tiệm càphê Lưng Chừng vì xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn, An Giang cho biết đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm càphê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nô Thái Hòa đã tự ý xây dựng sàn, cất tum và làm đường bêtông tại Lô O, Khoảnh 7, Tiểu khu 22, khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ. Diện tích đất vi phạm là 185,1 m².

Với hành vi trên, ông Nô Thái Hòa bị phạt 4 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Với trường hợp ông Thạch Giang tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại khu vực thuộc địa giới hành chính xã Tri Tôn; cụ thể là đã tự ý xây dựng sàn, cất tum và làm đường bê tông tại Lô E, Khoảnh 7, Tiểu khu 22, khu rừng phòng hộ Đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn với tổng diện tích đất vi phạm 721,21 m².

Với hành vi trên, ông Thạch Giang bị xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng và bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất theo quy định.

Ông Thạch Giang và ông Nô Thái Hòa có trách nhiệm chấp hành các quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân xã Tri Tôn yêu cầu ông Thạch Giang và ông Nô Thái Hòa nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trong quyết định xử phạt; đồng thời không tiếp tục xây dựng, sửa chữa, cơi nới hoặc mở rộng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (xã Tri Tôn, An Giang) tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Ủy ban nhân dân xã Tri Tôn, việc xử lý các trường hợp vi phạm tại tiệm cà phê Lưng Chừng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ rừng trên địa bàn; đồng thời ngăn chặn tình trạng tự ý sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trên đất rừng phòng hộ khi chưa được phép.

Các tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh, dịch vụ tại khu vực đồi Tà Pạ nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ rừng; không tự ý san lấp, mở đường, dựng công trình hoặc chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép./.

Cưỡng chế 4 công trình sau vi phạm rừng phòng hộ Sóc Sơn tại khu vực Đồng Đò Sau khi phá dỡ, mặt bằng được bàn giao cho đơn vị quản lý, theo dõi, không để tái lấn chiếm hoặc tiếp tục xây dựng trái phép; các chủ công trình phải hoàn trả chi phí tổ chức cưỡng chế theo quy định.