Công an Thanh Hóa triệu tập 3 người liên quan vụ xe cứu thương thu 9,5 triệu đồng

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng, gồm Nguyễn Công Khánh (sinh năm 1997, trú tại phường Hạc Thành), chủ xe cứu thương; Võ Đại Trường Lâm (sinh năm 1991, trú tại phường Hạc Thành), lái xe và Lê Trọng Hải Anh (sinh năm 1996, trú tại phường Tĩnh Gia), sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14/8, Khánh nhận vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Khánh sau đó giao Lâm điều khiển xe đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Hải Anh cùng tham gia vận chuyển.

Khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo cho gia đình về các khoản chi phí vận chuyển, thuê máy thở và một số thiết bị hỗ trợ. Hải Anh sau đó tư vấn cho gia đình mua thuốc vận mạch với giá 600.000 đồng/chai.

Tin tưởng thông tin được đưa ra, gia đình bệnh nhân đồng ý mua 7 lọ thuốc. Tuy nhiên, cơ quan Công an xác định loại thuốc được các đối tượng đưa cho gia đình là Adrenaline, được mua trên thị trường với giá khoảng 4.000 đồng/lọ. Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng, gồm chi phí vận chuyển, thuê thiết bị và tiền mua thuốc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định 3 đối tượng có sự bàn bạc, thống nhất về việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Sau khi nhận tiền từ gia đình bệnh nhân, Lâm chuyển một phần cho Khánh; số tiền còn lại được Lâm và Hải Anh phân chia.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng nhằm làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Vụ xe cứu thương thu 21 triệu đồng tại Bắc Ninh: Tạm đình chỉ 3 cán bộ liên quan Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đã có báo cáo ban đầu về phản ánh của công dân việc bị "chặt chém" cho một chuyến xe cứu thương từ Bắc Ninh về Thái Nguyên.