Vụ lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng: Sa thải 2 lao động, cảnh cáo 1 viên chức

Liên quan vụ việc lái xe cứu thương thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển bệnh nhân 200km, ngày 5/9, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đã họp Hội đồng kỷ luật.

Trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng và hồ sơ xử lý kỷ luật, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã ban hành các quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải với 2 lao động và cảnh cáo 1 viên chức.

Cụ thể, căn cứ vào biên bản họp Hội đồng kỷ luật, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức sa thải đối với lái xe Vũ Văn Giáp (sinh năm 1984, nhân viên lái xe hợp đồng lao động thuộc Phòng hành chính quản trị) do yêu cầu người nhà người bệnh trả chi phí vận chuyển không có sự thỏa thuận rõ ràng và điều dưỡng Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1991, nhân viên hợp đồng lao động thuộc Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc) do nhận chi phí cao hơn mức thỏa thuận.

Cả hai hành vi này có phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận bức xúc và làm mất uy tín của đơn vị.

Bên cạnh đó, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với điều dưỡng Nguyễn Thị Thìu (sinh năm 1995, điều dưỡng, viên chức Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc) do thực hiện không đúng nhiệm vụ theo quy định, thỏa thuận tiền dịch vụ hỗ trợ nhân viên y tế với người bệnh ngoài chi phí dịch vụ bệnh viện, có tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong nhân dân, làm giảm uy tín đơn vị.

Trước đó, chiều 25/8, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh về việc lái xe thu 21 triệu đồng cho quãng đường vận chuyển 200km từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 về xã Hợp Lực (tỉnh Thái Nguyên).

Ngay sau khi sự việc được phản ánh, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh.

Qua quá trình xác minh, tổ công tác xác định lái xe Giáp tự ý thu 21 triệu đồng phí bồi dưỡng và vận chuyển bệnh nhân, trong đó đưa cho điều dưỡng Thắng 4 triệu đồng, nói là tiền bồi dưỡng thêm; còn giữ lại 17 triệu đồng.

Sau đó, lái xe Giáp đã chuyển lại 16 triệu đồng cho gia đình người bệnh./.

