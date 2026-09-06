Sự cố cửa xả tràn bị kẹt của Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 đã được khắc phục

Ngày 6/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 thuộc xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 5/9, trong quá trình vận hành, nhà máy xảy ra sự cố cửa xả tràn bị kẹt, không thể nâng hạ, dẫn đến mực nước hồ chứa giảm sâu.

Đến 13 giờ cùng ngày, sự cố đã được xử lý, khắc phục và hệ thống được đưa trở lại vận hành, điều tiết xả nước hồ bình thường.

Theo Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1, cùng với việc khắc phục sự cố, nhà máy đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Thạch thống kê thiệt hại của các hộ nuôi cá lồng bị ảnh hưởng để có phương án hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, nếu thiệt hại được xác định có liên quan đến lỗi vận hành hoặc quy trình xả, giảm nước của nhà máy thủy điện.

Trước đó, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 đã phát đi thông báo về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện.

Theo thông báo, do lưu lượng nước về hồ đang ở mức cao do ảnh hưởng của mưa lớn trên lưu vực sông Mã nên Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 sẽ thực hiện tăng lưu lượng xả nước điều tiết từ 12 giờ ngày 24/8/2026, thời gian kết thúc dự kiến vào 23 giờ ngày 8/9/2026. Lưu lượng xả dự kiến từ 3.800 m3/s đến 6.000 m3/s, tùy thuộc vào lượng nước về hồ.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Thạch, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5/9, ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Kinh tế đã tham mưu Ủy ban Nhân dân xã tổ chức đoàn kiểm tra, xác minh hiện trường. Đoàn gồm đại diện Công an xã, cán bộ Phòng Kinh tế và ban thôn đã đến khu vực bị ảnh hưởng tại thôn Thành Long để kiểm tra thực tế.

Tại hiện trường, đoàn công tác ghi nhận thực tế, xác minh nguyên nhân, số lượng, chủng loại, trọng lượng cá chết và lập biên bản. Đồng thời, đoàn hướng dẫn thôn lập danh sách chi tiết các hộ gia đình bị thiệt hại, xác định mức độ thiệt hại về kinh tế, gồm số lượng cá nuôi, trọng lượng trung bình mỗi con, số cá đã bán thanh lý. Người dân cũng được tuyên truyền, vận động phối hợp trong quá trình xác minh; đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại khu vực.

Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Thạch đồng thời làm việc với lãnh đạo Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 để nắm bắt nguyên nhân sự cố và giải pháp khắc phục. Đến 13 giờ ngày 5/9/2026, mực nước đã ổn định.

Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế xã Cẩm Thạch, sáng 6/9, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức buổi làm việc với đại diện Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1, ban thôn Thạch Tiến, Thành Tân và Thành Long - các thôn bị ảnh hưởng để bàn phương án hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Kết quả sơ bộ ghi nhận sự cố đã được khắc phục. Theo báo cáo ban đầu của các hộ dân, có 9 hộ bị thiệt hại. Tuy nhiên, thời điểm đoàn của xã tiếp cận hiện trường, một số hộ dân đã và đang bán thanh lý số cá bị ảnh hưởng nên đoàn chưa thể thống kê chính xác tổng mức thiệt hại.

Hiện, Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Thạch đang tiếp tục xác minh với các hộ dân, thống nhất số liệu thiệt hại để báo cáo cấp trên. Đây cũng là cơ sở để địa phương đề xuất công ty có phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, giúp các hộ khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 xây dựng trên sông Mã, có công suất thiết kế 28,8 MW, gồm 2 tổ máy, với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỉ đồng. Cuối năm 2018, tổ máy đầu tiên của Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 chính thức hòa vào lưới điện quốc gia.

Những năm gần đây, tận dụng diện tích mặt nước rộng lớn trên lòng hồ thủy điện, người dân trên địa bàn xã Cẩm Thạch đã phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ, góp phần tăng thu nhập, bảo vệ môi trường và tái tạo nguồn lợi thủy sản./.