Thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt-Nhật sang đối tác cùng phát triển và kiến tạo

Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục mở rộng đầu tư và tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam vào các lĩnh vực ưu tiên như ODA thế hệ mới, chuyển đổi xanh, bán dẫn.

Sáng 6/9, tại Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản do Bộ Ngoại giao, thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki đánh giá cao định hướng phát triển của Việt Nam, nhất là trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI, bán dẫn, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, Nhật Bản mong muốn mở rộng hợp tác, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước đồng hành trong quá trình hiện đại hóa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, các doanh nghiệp trao đổi về tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp. Trong 7 tháng năm 2026, thương mại hai chiều Việt Nam-Nhật Bản đạt 33,7 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó Việt Nam xuất khẩu 17,6 tỷ USD và nhập khẩu 16,1 tỷ USD.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới tăng trưởng nhanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh làm nền tảng, trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế.

Từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2023, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, chủ động xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền với lộ trình cụ thể; đồng thời đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục đối thoại, phối hợp tháo gỡ các vướng mắc còn tồn đọng.

Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng, lựa chọn Việt Nam, mở rộng đầu tư và tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. Hai bên cần tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như ODA thế hệ mới, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, chuyển đổi xanh, năng lượng, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, bán dẫn và đào tạo nhân lực chất lượng cao./.