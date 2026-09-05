Lễ hội Vàng Lào hướng tới đạt tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tối 4/9 tại thủ đô Vientiane của Lào đã diễn ra khai mạc Lễ hội Vàng Lào 2026 (Laos Gold Festival 2026), với chủ đề “Vàng Lào vươn ra thế giới” nhằm nâng tầm ngành công nghiệp vàng Lào đạt tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy minh bạch hóa thị trường và mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư trong khu vực và trên thế giới.

Tham dự sự kiện có Thủ tướng Sonexay Siphandone; các lãnh đạo đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lãnh đạo nhà nước, đại diện các bộ, ngành liên quan.

Sự kiện cũng thu hút sự tham dự đông đảo của Đại sứ các nước và đại diện các tổ chức quốc tế tại Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cũng tham dự sự kiện; cùng các hiệp hội thương mại, Hiệp hội Vàng, các cơ sở tài chính và các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý.

Phát biểu khai mạc Lễ hội, Thủ tướng Siphandone nhấn mạnh chủ đề “Vàng Lào vươn ra thế giới” đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Lào trong việc đưa sản phẩm vàng trong nước được công nhận rộng rãi trên thị trường khu vực và quốc tế thông qua các tiêu chuẩn chất lượng minh bạch, tạo dựng niềm tin bền vững đối với các đối tác toàn cầu.

Lào là quốc gia sở hữu tiềm năng tài nguyên vàng to lớn cùng bề dày văn hóa truyền thống gắn liền với kim loại quý này. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động nhanh chóng, sự thành công của ngành công nghiệp vàng Lào không còn chỉ đo bằng sản lượng khai thác đơn thuần, mà phụ thuộc vào năng lực tạo ra giá trị gia tăng, chuẩn hóa quy trình sản xuất, thương mại và áp dụng các thông lệ quản lý tốt nhất của quốc tế.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng Phu nhân thăm quan mô hình tủ ATM Vàng Lào tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Thủ tướng Siphandone cho biết Chính phủ Lào coi việc phát triển ngành công nghiệp vàng là một trong những ưu tiên trọng tâm nhằm củng cố nền tảng kinh tế quốc gia, thu hút vốn đầu tư, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thời gian tới, Chính phủ Lào sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cấp cơ chế quản lý, bảo đảm tính công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư chất lượng cao.

Bên cạnh không gian triển lãm, Lễ hội Vàng Lào 2026 còn diễn ra chuỗi hội thảo chuyên đề chất lượng cao với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu.

Các chủ đề thảo luận tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự và định hướng phát triển, như xây dựng đất nước Lào trở thành trung tâm vàng mới của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tương lai kinh tế Lào và công nghiệp vàng thỏi, vai trò của vàng đối với an ninh tài chính hộ gia đình, vàng với văn hóa và bản sắc ASEAN, thiết kế và phát triển thương hiệu từ di sản Vàng Lào, cho tới xu hướng đầu tư vàng trong kỷ nguyên số.

Việc tổ chức thành công Lễ hội Vàng Lào 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng giúp khẳng định tiềm năng và nâng cao uy tín quốc tế của ngành vàng Lào, từng bước đặt nền móng vững chắc để đưa Lào trở thành một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ và đầu tư vàng đạt tiêu chuẩn hàng đầu trong khu vực ASEAN./.

Lào khai trương nhà máy tinh luyện vàng quốc tế để thúc đẩy nền kinh tế tự chủ Việc thành lập và khai trương nhà máy là thông điệp về sự sẵn sàng của Lào để trở thành một nhân tố quan trọng của ngành công nghiệp và thị trường vàng toàn cầu.

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