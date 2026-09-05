Ngành đóng tàu Việt Nam lần đầu ra mắt tại Hội chợ Hàng hải quốc tế Hamburg

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, lần đầu tiên tham dự Hội chợ Hàng hải quốc tế - SMM Hamburg 2026, diễn ra từ ngày 1-4/9, với tư cách đơn vị trưng bày, công ty thiết kế tàu thuyền VIMATEC Engineering cùng Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (VISIA) đã đưa năng lực thiết kế tàu và kỹ thuật hàng hải của doanh nghiệp Việt Nam tới một trong những diễn đàn lớn nhất của ngành công nghiệp hàng hải thế giới, được tổ chức 2 năm một lần.

Sự hiện diện này diễn ra ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó xác định phát triển kinh tế hàng hải, công nghiệp đóng tàu, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế là những hướng đi quan trọng.



Đáng chú ý, sự hiện diện của VIMATEC không chỉ dừng ở một gian hàng giới thiệu doanh nghiệp. Ông Bùi Ngọc Thuận, Tổng giám đốc điều hành (CEO) và Chủ tịch VIMATEC Engineering, đồng thời phụ trách quan hệ quốc tế và truyền thông của VISIA, đã có bài trình bày tại SMM 2026, giới thiệu tổng quan ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam với cộng đồng hàng hải quốc tế.



Là một công ty trẻ thành lập năm 2015, VIMATEC Engineering hoạt động trong lĩnh vực thiết kế tàu và tư vấn kỹ thuật hàng hải, cung cấp các dịch vụ từ thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết và thiết kế phục vụ sản xuất đến quản lý dự án và tư vấn kỹ thuật. Doanh nghiệp cho biết đang tham gia các dự án đóng tàu quốc tế và xây dựng các đội ngũ kỹ thuật có khả năng chuyên môn cao.



Việc lựa chọn SMM Hamburg để lần đầu tiên giới thiệu năng lực này có ý nghĩa đặc biệt vì đây là nơi quy tụ các nhà máy đóng tàu, chủ tàu, nhà cung cấp thiết bị, tổ chức đăng kiểm, công ty công nghệ và các trung tâm nghiên cứu hàng hải hàng đầu thế giới.



Tại SMM 2026, khoảng 2.300 doanh nghiệp từ gần 70 quốc gia tham gia trưng bày trên diện tích hơn 90.000 m². Hơn 50.000 khách thương mại từ khoảng 120 quốc gia đã tới hội chợ.

Trong không gian cạnh tranh quốc tế đó, sự xuất hiện của một doanh nghiệp kỹ thuật Việt Nam cho thấy ngành hàng hải trong nước đang từng bước tìm cách tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam đứng trước cơ hội mới

Bài trình bày của ông Bùi Ngọc Thuận tại SMM 2026 có ý nghĩa trong bối cảnh ngành đóng tàu Việt Nam đang tìm kiếm vị trí mới trong chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu.



Trong nhiều thập kỷ, lợi thế của Việt Nam trong lĩnh vực đóng tàu chủ yếu được nhìn nhận ở lực lượng lao động, vị trí địa lý và khả năng gia công. Tuy nhiên, yêu cầu của thị trường đang thay đổi nhanh chóng.

Những tiêu chuẩn mới về phát thải, hiệu quả năng lượng, số hóa và an toàn đang buộc các nhà máy đóng tàu phải nâng cao năng lực thiết kế và kỹ thuật.



Đây cũng chính là khoảng trống mà các doanh nghiệp kỹ thuật như VIMATEC có thể tham gia. Từ thiết kế ý tưởng đến thiết kế chi tiết, từ mô phỏng kết cấu đến hồ sơ phục vụ sản xuất, các công đoạn kỹ thuật ngày càng có vai trò quyết định trong việc một doanh nghiệp có thể tham gia ở đâu trong chuỗi giá trị đóng tàu quốc tế.



Việc VIMATEC giới thiệu năng lực tại SMM vì vậy mang ý nghĩa rộng hơn câu chuyện của một doanh nghiệp. Nó cho thấy nguồn nhân lực kỹ thuật Việt Nam đang tìm cách chuyển từ vị trí cung cấp lao động sang cung cấp dịch vụ kỹ thuật có hàm lượng tri thức cao.

Phù hợp với định hướng xây dựng quốc gia biển mạnh

Sự xuất hiện lần đầu tiên của một doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam tại SMM 2026 diễn ra trong thời điểm đặc biệt đối với chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam.



Ngày 28/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, xác định kinh tế hàng hải là một trụ cột quan trọng của kinh tế biển, đồng thời đặt mục tiêu phát triển công nghiệp đóng tàu theo tư duy hệ sinh thái, gắn với đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, cảng, logistics, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ.

Nghị quyết cũng yêu cầu nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tàu biển, phương tiện và thiết bị phục vụ khai thác biển, phát triển năng lượng ngoài khơi và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.



Ở góc độ này, sự xuất hiện của VIMATEC tại SMM Hamburg có thể được nhìn nhận như một ví dụ cụ thể về cách doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận không gian kinh tế biển toàn cầu.

Đây cũng là điểm mà Nghị quyết 20 đặc biệt nhấn mạnh: Xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh không chỉ dựa vào khai thác tài nguyên biển, mà phải chuyển sang phát triển các ngành biển hiện đại, xanh, thông minh, dựa trên khoa học - công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Khu triển lãm các gian hàng quốc gia - SMM 2026. (Ảnh: Thu Hằng /TTXVN)

SMM 2026: Ngành hàng hải đang thay đổi

Nếu chuyển đổi xanh từng là câu chuyện trung tâm của các kỳ hội chợ trước, SMM 2026 cho thấy ngành hàng hải đang chuyển sang giai đoạn kết hợp nhiều công nghệ: Pin, nhiên liệu thay thế, động lực lai (hybrid), năng lượng gió, thu hồi nhiệt, AI, robot và hệ thống tự hành.



Đồng thời, an ninh hàng hải nổi lên như một vấn đề mới. SMM lần đầu bố trí một khu triển lãm riêng dành cho công nghệ quốc phòng và an ninh hàng hải, trong bối cảnh bảo vệ cơ sở hạ tầng biển, an ninh mạng và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng ngày càng được coi trọng.



Những thay đổi này tạo ra cả sức ép và cơ hội đối với ngành đóng tàu Việt Nam. Các doanh nghiệp không chỉ phải cạnh tranh về giá và năng lực sản xuất mà còn phải nâng cao năng lực thiết kế, số hóa và tích hợp công nghệ.



Việc VIMATEC cùng VISIA xuất hiện tại Hamburg tạo ra một kênh tiếp xúc trực tiếp với các đối tác, chủ tàu, nhà máy đóng tàu và các tổ chức kỹ thuật quốc tế.

Đây cũng là cách cụ thể để biến những mục tiêu về hội nhập và nâng cao vị thế của ngành hàng hải thành hành động của doanh nghiệp.



Tại hội chợ, Vimatec Engineering đã ký Biên bản Ghi nhớ (MoU) thiết lập quan hệ đối tác chiến lược mới với PRS - Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Ba Lan, tập trung vào hợp tác kỹ thuật trực tiếp và chia sẻ cơ hội kinh doanh.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Đức, ông Bùi Ngọc Thuận, nhấn mạnh: "Những sự kiện như SMM tại Hamburg mang tính kết nối cao nên ngoài việc cập nhật về công nghệ mới, chúng tôi có thể kết nối được với rất nhiều khách hàng tiềm năng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia với một gian hàng nhỏ nhưng đã thu được nhiều lợi ích và kết nối rất hữu ích, rất quan trọng đối với chúng tôi và VISIA sẽ cố gắng đưa được nhiều thành viên trong hệ sinh thái của ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam đến với thị trường rộng lớn tại châu Âu."



Anh Đào Quang Bách, Quản lý bán hàng kỹ thuật của công ty kỹ thuật tàu biển Wilhelm Rump KG (Đức), bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên xuất hiện một gian hàng Việt Nam tại SMM Hamburg.

Anh nói: "Sự xuất hiện này cho thấy sự nhạy bén và năng động của các doanh nghiệp Việt Nam, hứa hẹn tạo ra một hiệu ứng kép: vừa mang về các hợp đồng thương mại và doanh thu ngắn hạn, vừa tạo tiền đề định hình chiến lược phát triển bền vững dài hạn cho toàn bộ ngành đóng tàu nội địa"./.

"Ngành đóng tàu hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng mới" Công nghiệp đóng tàu không chỉ là một ngành sản xuất đơn thuần mà còn là ngành công nghiệp nền tảng, “xương sống,” có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa rất lớn tới toàn bộ nền kinh tế.

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