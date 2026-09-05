Hàn Quốc trên đà trở thành quốc gia thứ tư đạt 1.000 tỷ USD xuất khẩu

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 5/9, xuất khẩu của nước này đã đạt 709,4 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại của năm nay, vượt qua kỷ lục của cả năm ngoái, nhờ nhu cầu toàn cầu tăng mạnh đối với chip AI.

Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang trên đà đạt mốc xuất khẩu hàng năm 1.000 tỷ USD vào đầu tháng 12/2026, trở thành quốc gia thứ tư đạt cột mốc này sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.

Từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, xuất khẩu chip của nước này tăng 169,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 281 tỷ USD, chiếm 41% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hàn Quốc là nơi đặt trụ sở của các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới như Samsung Electronics và SK Hynix. Các công ty này đang hưởng lợi nhờ giá cả tăng vọt khi làn sóng đầu tư vào AI làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt chip.

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất, tăng vọt 76% trong cùng kỳ, trong khi lượng hàng xuất sang Mỹ tăng 57%.

Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng ấn tượng ngay cả trong bối cảnh môi trường thương mại đầy bất ổn do chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và căng thẳng tại Trung Đông.

Năm ngoái, xuất khẩu của nước này đạt 709,3 tỷ USD, đánh dấu kỷ lục hàng năm lần thứ hai liên tiếp./.

Hàn Quốc giữ ngôi đầu thị trường chip nhớ NAND Tại Seoul, ổ cứng thể rắn dành cho doanh nghiệp (eSSD) chiếm 48% tổng lượng chip NAND xuất xưởng trong quý 2, tăng mạnh so với mức 26% cùng kỳ năm ngoái.